Irmão do vice-prefeito de Ananindeua é preso por violência doméstica

Daniel Jorge Costa Atayde, irmão do vice-prefeito de Ananindeua, Hugo Atayde (PSB), foi preso acusado de violência doméstica na última quarta-feira (1º/1). O caso ocorreu em uma residência localizada na rua Dionísio Bentes, no bairro Curió Utinga, em Belém, e está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial, uma equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações (Ciop) após uma denúncia de cárcere privado e agressão. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Daniel Atayde e a vítima, identificada como Ingrid Souza da Conceição, cabo da Polícia Militar. Segundo relatos, Daniel teria desarmado Ingrid e a mantido em cárcere privado.

Uma vizinha teria acionado a PM, que encontrou a situação já parcialmente controlada. A vítima apresentava hematomas no corpo, enquanto Daniel estava com arranhões no rosto e marcas de mordida na mão. Durante a tentativa de condução do suspeito, houve resistência, exigindo o uso de força moderada e algemas para efetuar a prisão.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que Daniel Atayde foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. A Deam está apurando o caso para esclarecer os detalhes e determinar as medidas cabíveis.