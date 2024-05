Unitec Norte celebra sete anos

A escola técnica e de formação profissional Unitec Norte, localizada no bairro Marco, em Belém do Pará, comemora em 2024, seu sétimo aniversário, consolidando-se como uma instituição de destaque no cenário da educação técnica e de formação profissional do estado e da região Norte. Desde sua fundação em 26 de outubro de 2017, sob a liderança de Fábio Ribeiro e Priscila Viana, a escola tem desempenhado um papel crucial na preparação de mais de 8 mil profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

“Compartilhamos com uma estrutura completa com simuladores computadorizados para as atividades práticas, sala de informática, equipamentos e dispositivos para um ensino com técnicas de repetição, estrutura física para uma satisfação de nossos discentes estarem preparados para um aprendizado e adaptação para os estágios em vários segmentos. Formamos mais de 8 mil discentes em vários cursos disponibilizados por nossa direção pedagógica” - Fábio Ribeiro, CEO e sócio fundador da Unitec.

Com uma abordagem que integra consultoria, assessoria de treinamentos e aperfeiçoamento profissional, a Unitec Norte se distingue por seus métodos de ensino que combinam teoria e prática de maneira eficaz. A instituição atua com o serviço de formação técnica e profissional de bombeiros e de brigada de incêndio. A escola dispõe de equipamentos modernos e laboratórios próprios, além de aulas práticas com simuladores que preparam os alunos para as demandas reais de suas áreas de atuação.

Para o sócio fundador Fábio Ribeiro, o maior desafio da instituição é “destacar uma abordagem e filosofia pedagógica em desenhar e construir novas habilidades em nossos discentes através de nossa logística de materiais didáticos pedagógicos, corpo docente com expertise e a junção da prática através de estágios e cursos de aperfeiçoamento Técnico tanto solicitado pelo mercado de trabalho”.

Veja quais são os cursos oferecidos pela Unitec Norte:

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Enfermagem

Técnico em Combate a Incêndio

Formação de Bombeiro Civil Profissional

Os cursos ofertados não apenas equipam os estudantes com conhecimentos técnicos, mas também promovem a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade. O impacto da Unitec Norte estende-se para além das salas de aula, influenciando positivamente o desenvolvimento social e econômico da região. Ao celebrar sete anos de atividades, a instituição reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e continua a ser um pilar na formação de profissionais competentes e preparados para enfrentar os desafios do futuro.