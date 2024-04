Sinduscon-PA lidera promoção de sustentabilidade na XVI Feira da Indústria do Pará

A XVI edição da Feira da Indústria do Pará, que ocorrerá de 22 a 25 de maio de 2024, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, promete ser um marco na história do desenvolvimento sustentável na região, com destaque para a participação ativa do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA). O evento, organizado pelo sistema Fiepa, contará com a presença de expositores de diversas escalas da indústria, proporcionando uma rica troca de conhecimentos e experiências entre os participantes.

Para o público, essa é uma oportunidade única de conhecer mais de perto os valores e a visão do Sinduscon-PA, reforçando o reconhecimento e a tradição da entidade não só no estado do Pará, mas em toda a região. A participação do Sinduscon na Feira da Indústria do Pará é um convite para que todos explorem como a sustentabilidade e inovação podem andar juntas, contribuindo para um futuro mais consciente e responsável.

O compromisso do Sinduscon-PA com a sustentabilidade e a preservação ambiental será evidenciado através de uma programação especial que inclui a divulgação de boas práticas adotadas por suas empresas associadas. Essa iniciativa sublinha a importância da responsabilidade ambiental no setor da construção e reforça o papel do sindicato como um agente de mudança positiva na Amazônia.

Feira terá painel sobre Construções Sustentáveis, mediado pelo presidente do Sinduscon-PA, Fabrizio Gonçalves (Imagem: Freepik.com)

A feira também será palco para um painel sobre Construções Sustentáveis, mediado pelo presidente do Sinduscon-PA, Fabrizio Gonçalves, que promete inspirar e informar os participantes sobre os impactos positivos dessas práticas.

O evento oferecerá uma programação diversificada que vai desde um Quiz interativo e um PodCast sobre temas relevantes da indústria até momentos de confraternização com um Happy Hour e sorteio de brindes.

Serviço:

A XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA)

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia Data: 22 a 25 de maio de 2024