Shopping Bosque Grão-Pará traz programações para garantir a diversão durante Copa

Está em busca de um local para assistir os jogos da seleção brasileira? O Shopping Bosque Grão-Pará preparou uma programação variada para quem procura diversão durante a Copa do Mundo. Durante a temporada, o empreendimento traz diversas opções para agradar o público, que reúnem opções gastronômicas variadas e shows imperdíveis.

Uma das principais atrações é a Arena Tucupi, que tem um espaço de mais de 1.200 metros quadrados, com direito a um telão de cinema e arquibancadas, que remetem ao mesmo clima dos estádios, com oferta de vários serviços, como espaço gamer; ambiente para troca de figurinhas; bar e restaurante com cardápio assinado por chefs renomados; shows musicais de samba, pagode, tecnobrega, sertanejo, entre outros; DJs; stand-up comedy; espaço de beleza; lojas de produtos personalizados, com todo conforto e comodidade de um shopping?

O espaço abre oficialmente nesta quinta-feira (24) e contará com o patrocínio da Operadora Claro através da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. A identidade visual é inspirada pelas tradicionais ruas, com cores da bandeira do Brasil, e é assinada pelos grafiteiros Jin Barreto, Cospe Tinta, André Ogrox, Mamaquilla e Dannoelly Cardoso.

O gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca, destaca que o empreendimento apoia a realização deste evento para que o público possa assistir os jogos da Copa em um ambiente diferenciado e criado para vivenciar boas experiências.

“Sem dúvida, a Arena Tucupi é uma das grandes atrações nesta temporada tão aguardada pelas pessoas que são apaixonadas por futebol e buscam por opções de entretenimento de qualidade. A nossa expectativa é muito positiva, pois o shopping deve ter uma boa movimentação nesta época”, ressaltou.

Além da arena, que tem capacidade total para cerca de 800 pessoas, com acesso por meio de ingressos, haverá o espaço esquenta, que é gratuito, onde o torcedor poderá reunir com os amigos para um bate-papo antes dos jogos, degustar um cardápio exclusivo do chef Léo Modesto, além de outros chefs que farão do evento uma grande festa da gastronomia paraense.

A Arena Tucupi também terá ainda cinco lojinhas, com ofertas de produtos temáticos da Copa, entre eles canecas, peças personalizadas, customização de roupas, uma área de beleza com maquiagem, pintura facial, tranças e acessórios de cabelo, unhas na temática da copa, além de foto 360 graus, troca de figurinhas, exposição de hologramas em 3D, stand-up comedy, shows musicais e DJs. Para os apaixonados por jogos eletrônicos, haverá o espaço gamer.

Outro grande atrativo da Arena Tucupi é a criação de um espaço para troca de figurinhas da Copa. A Arena terá, ainda, um estúdio onde será gravado um web-programa, que colocará no ar entrevistas com os participantes da Arena, artistas, personalidades do futebol e especialistas em sustentabilidade, mostrando flashes da programação ao vivo, além da participação de rádios e TVs parceiras.

A agenda de shows também é um espetáculo à parte, pois já estão confirmadas as apresentações de bandas como Fruta Quente, Fruto Sensual e Arthur Espíndola, nos dias dos três primeiros jogos do Brasil da primeira fase da Copa, entre outros.

Além da Arena Tucupi, o Shopping Bosque Grão-Pará disponibilizará telões de 70 polegadas na Praça de Alimentação para que o público acompanhe os jogos. Já para quem deseja aproveitar as melhores opções gastronômicas, os restaurantes também contarão com programações especiais para receber os clientes durante a Copa.

Entre as opções disponíveis para quem deseja assistir os jogos em espaços confortáveis estão o Restaurante Coco Bambu, Roxy Bar, Bosque Bowling e Sport Bar, Zio Cucina, Armazém Belém e Bosque Arena, que terão ofertas especiais e shows com atrações locais.

Horário de funcionamento do Shopping Bosque Grão-Pará – Jogo do Brasil (24/11)

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Praça de Alimentação – 10h às 22h

Lazer e entretenimento – 14h às 22h

Restaurante, cinema, teatro, crossfit e academia – conforme a programação

Obs: Fica facultado o fechamento das lojas 30 minutos antes do início do jogo, com reabertura 30 minutos após o término do jogo.