Reinafarma: qual a importância e como escolher o suplemento alimentar ideal

Quem pratica atividade física sabe o quanto a suplementação alimentar é fundamental para garantir o melhor desempenho durante os exercícios físicos. Escolher o suplemento ideal, que corresponda as suas necessidade, é essencial para obter os resultados esperados. A Reinafarma entende a importância da escolha correta dos suplementos e separou dicas para ajudá-lo a não errar na hora de escolher os produtos.

"A escolha do suplemento correto beneficia na recuperação do corpo, reduz a fadiga, aumenta a resistência e força, melhorando e acelerando os resultados esperados. É de extrema importância levar em consideração o objetivo e resultado esperado pelo consumidor e a necessidade do corpo deste, além de saber as informações sobre as suas restrições alimentares, pois existem suplementos para aumento de massa muscular, para acelerar o metabolismo, outros são desenvolvidos para obter mais força, entre outros benefícios, e cada um com suas particularidades", destaca a farmacêutica da Reinafarma, Ana Paula Duarte.

O primeiro passo nesse processo de escolha é buscar a orientação de um profissional médico ou nutricionista, que vai avaliar a sua necessidade e prescrever o suplemento para suprir o que o seu organismo precisa. Após a indicação, você poderá optar pelas melhores marcas e produtos que o mercado oferece.

"Todo paciente deve buscar orientação profissional para o uso de qualquer suplemento. Uma vez que o uso de suplemento alimentares, sem orientação adequada, pode trazer riscos à saúde da pessoa, podendo trazer sobrecarga sobre o fígado e acometer doenças cardiovasculares, neurológicas e/ou problemas renais. Somente um profissional qualificado poderá passar as informações corretas de suplemento adequado, tempo de consumo, estado nutricional, entre outras finalidades", complementa Ana Paula.

Confira os principais tipos de suplementos alimentares:

Suplementos hipercalóricos

Esse tipo de suplemento é indicado para quem deseja ganhar peso e, também, para pessoas com necessidade calórica aumentada. Ele é ideal para quem visa o ganho de massa muscular, mas os benefícios vão além. Os suplementos hipercalóricos também garantem melhora na recuperação muscular, na absorção de aminoácidos e melhoram a performance no treino. Além disso, desacelera o metabolismo.

Suplementos proteicos

A principal função desse produto é dar fortalecimento para a massa magra. Quem pratica musculação e atividades físicas pode apostar sem medo nesse tipo de suplemento. Entre os produtos mais comuns oferecidos no mercado estão o whey protein e caseína.

Suplementos Normocalóricos

Se você procura manter o peso, esse produto é pra você. Esse tipo de suplemento contém todos os ingredientes e vitaminas necessárias para o bom funcionamento do organismo, como carboidratos, fibras, proteínas e gorduras.

Vitaminas e minerais

Esses produtos são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico e renovação celular. Além disso, tornam a digestão mais eficaz, atuam na prevenção de anemias e ainda auxiliam no crescimento muscular. Entre outros benefícios proporcionados estão o auxílio nos sistemas nervoso e fisiológico, aumento na performance, assim como o auxílio na prevenção de doenças.

"Somos uma rede de farmácias que oferece um mix de opções de suplementação alimentar, atendendo os objetivos de cada paciente, de acordo com suas necessidades e particularidades. Oferecemos uma linha completa de suplemento vitamínico e minerais da linha Reinavit, entre outras linhas como: Centrum, Lavitan, Maxinutri, entre outras. Além de suplementos antioxidantes, termogênicos, proteicos e hipercalóricos das linhas Max Titanium, Integral Medica, Body Action, entre outras mais procuradas pelos consumidores", finaliza a farmacêutica.

A Reinafarma possui as melhores marcas de suplementos alimentares e produtos que melhor se adequem a sua dieta ou necessidade. Além disso, a rede de farmácias genuinamente paraense conta com uma equipe de profissionais qualificados para orientar os pacientes, tirar suas dúvidas e ajudar na escolha do suplemento mais adequado, colocando em primeiro lugar a sua saúde.