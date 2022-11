Prefeitura de Belém intensifica mutirão de limpeza e dragagem dos 65 canais de Belém

Com o objetivo de minimizar os efeitos da temporada de chuvas fortes na capital paraense, a Prefeitura de Belém iniciou neste mês de novembro a Operação Inverno 2023. A operação, executada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), consiste em intensificar o mutirão de limpeza e dragagem dos 65 canais de Belém, para o escoamento das águas da chuva e evitar alagamentos das vias.

A ação envolve 768 trabalhadores e 66 máquinas e equipamentos, como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, guindastes hidráulicos, guindastes americanos e caçambas trucks, responsáveis pela limpeza mecânica e manual dos canais de Belém.

Lançada no último dia 10, às margens do canal da avenida Generalíssimo Deodoro, na Cremação, a Operação Inverno 2023 é a continuação do que vem sendo feito desde os primeiros dias da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, em janeiro de 2021.

Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues acompanhou o início de mais uma operação de limpeza dos canais de Belém (Agência Belém)

“Desde os primeiros meses de governo, estamos limpando os canais das 14 bacias hidrográficas de Belém Isso permite que hoje, no segundo ano de governo, mesmo com as fortes chuvas, haja um escoamento mais rápido das águas e redução de pontos de alagamento", lembrou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A secretária de saneamento de Belém, Ivanise Gasparim, explica que a ação é contínua e ganha reforço agora até abril de 2023. “Essa operação é a intensificação do nosso trabalho, que vai continuar até o mês de abril com a limpeza mecânica e manual dos canais”.

A moradora do bairro da Condor Camila Cardin elogiou a iniciativa da Operação Inverno 2023 (Agência Belém)

A dona de casa Camila Cardin, que mora às proximidades do canal da avenida Generalíssimo Deodoro, na Cremação, avaliou como positiva a iniciativa da Prefeitura de Belém. “Essa operação vai melhorar bastante a nossa vida. Com os canais sujos, há o transbordamento e causa alagamento em nossas casas. Espero que essas ações sejam frequentes, já que em Belém vive chovendo”.

Quem também tem expectativas positivas para os resultados da Operação Inverno 2023 é o carreteiro Augusto Cesar da Silva, morador do bairro da Cremação. “Limpeza de canal é sempre importante para o nosso bairro, que sofre há muito tempo com alagamentos no tempo das chuvas”, avaliou.

Belém Bem Cuidada

A Operação Inverno faz parte do Programa Belém Bem Cuidada da Prefeitura de Belém. O programa leva para os bairros e distritos da cidade ações de saneamento básico, mobilidade, iluminação pública, sinalização e paisagismo. Além da Sesan, as ações do Belém Bem Cuidada envolvem as secretarias municipais de Urbanismo (Seurb) e de Meio Ambiente (Semma).

Para saber mais e ficar por dentro das ações do Governo da Nossa Gente, clique aqui.