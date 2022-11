Impactos ambientais: consequências de uma má gestão de resíduos

A maioria dos mais de 5.500 municípios do Brasil ainda não dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar as questões relativas ao mau gerenciamento de resíduos sólidos. Com isso, a sociedade e a economia sofrem e os impactos ambientais são os efeitos colaterais preocupantes dessa negligência.

A empresa Recicle se preocupa em apresentar à sociedade soluções para preservação do equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente (Divulgação Recicle)

De acordo com a engenheira e analista ambiental Sênior da Recicle, Thamna Lourinho, dentre as principais consequências ambientais da má gestão de resíduos sólidos está a poluição do solo e a poluição hídrica.

“Quando não se tem um gerenciamento de resíduos, inevitavelmente acarretará em algum impacto ambiental. Aqui em Belém encontramos diversos pontos em que temos resíduos empilhados de descarte irregular, que vão para o nosso sistema de drenagem e depois para os rios e oceanos. Os animais aquáticos acabam consumindo esses resíduos ao confundirem com alimentos e, a partir daí, afetamos a cadeia alimentar, exemplo disso é o consumo de peixe ou camarão que vivem nesses ambientes aquáticos, onde consomem esses plásticos e nós consumimos esses animais. São impactos ambientais diretos e indiretos por descarte irregular ”, explica.

VEJA MAIS

Poluição atmosférica

A poluição atmosférica está relacionada à contaminação por gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia, “ingredientes” que provocam danos diretos no ecossistema de uma região.

Poluição hídrica

A poluição hídrica, por sua vez, é caracterizada pela introdução de qualquer resíduo ou energia que altere as propriedades físico-químicas de um determinado corpo de água.

Os principais causadores desse tipo de poluição são os efluentes industriais, agrícolas, o esgoto doméstico e o chorume oriundo da decomposição de resíduos.O contato ou ingestão de uma água contaminada pode provocar sérios danos à saúde tanto humana como da fauna próxima a esses corpos d’água. Sem contar que o odor torna o ambiente bem desagradável e a proliferação de microrganismos na água reduz ou até impede qualquer ser a sobreviver nesse ambiente.

Poluição do solo

Qualquer mudança na composição ou natureza do solo em razão do contato de resíduos pode ser considerada poluição do solo. Os resíduos sólidos despejados podem ter em sua composição uma grande variedade de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e sua degradação libera chorume no solo, líquido altamente tóxico, o que pode tornar o solo infértil, aumentar o risco de erosão e gerar riscos à saúde humana.

Poluição visual

A poluição visual também é uma das consequências causadas pela má gestão de resíduos. A disposição de resíduos sólidos em locais indevidos causa a destruição da paisagem, contribuindo para o aumento de doenças e proliferação de insetos e pragas.

Para a engenheira ambiental, consequências como essas podem ser evitadas com um conjunto de ações que envolvem a sociedade e também as empresas.

“É necessário investir em campanhas de educação ambiental para mostrar para as pessoas os problemas e as causas. Precisamos mostrar que é necessário implementar ações para evitar o impacto ambiental, mas não só em relação aos resíduos, mas educação envolve tudo que impacta o ambiente. Em Belém, a Recicle é uma empresa que trabalha nesse sentido, e não trata somente da coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, mas também atua com soluções ambientais , buscando trazer inovações e fazer um serviço de maneira que seja sustentável. Então, a atuação de empresas com esse viés é muito importante, pois contribui de forma importante para o gerenciamento de resíduos sólidos”, completa.

Para saber mais sobre os benefícios dessas e outras soluções para a gestão de resíduos, clique aqui.