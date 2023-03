Crescimento: Amaral Costa conta com mais de 30 unidades no Pará

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica segue seus planos de expansão pelo Estado do Pará e Amapá em 2023 visando oferecer conforto, qualidade e rapidez nos atendimentos dos clientes.

A meta para este ano é retomar o projeto de ampliação, que ficou parada durante a fase mais delicada da pandemia, e que engloba a expansão para áreas ainda não exploradas junto com o lançamento de novos modelos de negócio no setor de medicina diagnóstica.

A direção do Amaral Costa sempre buscou, de modo visionário, o aumento do acesso e oferta de cuidados à saúde para a população por meio de exames laboratoriais de qualidade com rapidez na entrega dos resultados e assessoria científica.

O médico Carlos Amaral, fundador do grupo, acreditava que as análises clínicas (exames laboratoriais) deveriam andar de mãos dadas com o diagnóstico por imagem. Desde 2009, o Amaral Costa vem colocando em prática os desejos do seu fundador com a implantação gradual de exames por imagens no seu leque de procedimentos.

Uma das três unidades do grupo no estado do Amapá. (Divulgação)

Em 2018, o laboratório se transformou em Amaral Costa Medicina Diagnóstica inserindo exames laboratoriais, anatomia patológica, diagnóstico por imagem e exames cardiológicos para continuar o atendimento dos clientes com a mesma qualidade e dedicação.

Atualmente, o grupo conta com 34 unidades nos dois estados, sendo 19 localizadas na região metropolitana de Belém (considerando a capital paraense e Ananindeua); 12 no interior do estado, nos municípios de Castanhal, Barcarena, Bragança, Capanema, Abaetetuba, Moju, São Miguel do Guamá, Paragominas e Tailândia, a mais nova unidade inaugurada. Além dos três postos no Amapá.

Além da humanização e cuidado no atendimento aos pacientes nas unidades, o Amaral Costa também atua nas mídias sociais com informações sobre a localização, novidades e serviços do grupo. Acesse as redes e confira a série de publicações.

Para conferir a lista completa de unidades do Amaral Costa espalhados pelo Pará e Amapá, acesse o site.