Compactos de luxo viram tendência no mercado imobiliário; saiba como investir

Estamos cada vez mais solitários. Isso é um fato que acaba de ser comprovado pelo IBGE, que aponta um crescimento de mais de 40% no número de brasileiros que moram sozinhos nos últimos 10 anos. Já são 11 milhões de pessoas nesta estatística.

Seja por opção, ou por circunstâncias da vida, atender a este público com excelência tem sido um desafio bem aceito por incorporadoras de todo o Brasil. Especialmente em São Paulo, a capital das tendências imobiliárias, este tipo de imóvel compacto tem batido todos os recordes: são 5.066 imóveis de até 30 metros quadrados lançados apenas no primeiro semestre deste ano.

A maioria destes lançamentos não são apenas compactos, mas sim imóveis de luxo, com plantas sofisticadas e espaços compartilhados com um certo grau de distinção. Afinal, não é por morar sozinho que o cidadão precisa morar mal. Pelo contrário, quanto mais compacto, mais sofisticado e estruturado o ambiente precisa ser. Maior a oferta de serviços no condomínio e melhores são os espaços compartilhados, pois em algum momento o condômino irá receber amigos e interagir com os demais moradores.

“A planta compacta só faz sentido quando servida por espaços complementares e compartilhados em seu entorno. Estamos falando de: Rooftop, academia, piscina e o que mais a imaginação mandar” detalha Bellesi.

Márcio Bellesi frisa que apartamentos compactos se diferenciam por incorporar itens de luxo (Divulgação / MB Capital)

O que os investidores precisam saber antes de comprar

Onde há fumaça, há fogo. E neste caso, não é fogo de palha não! Estamos diante de um verdadeiro boom de investimentos nesta escala de imóvel: o compacto de luxo. A combinação do luxo – espaços de clube, com piscina e carros elétricos – somada à liquidez do compacto é um atrativo e tanto para investidores que buscam diversificar a sua carteira. A ampla oferta de serviços ofertados e a localização privilegiada elevam a percepção de valor gerando uma perspectiva de renda fixa muito acima dos imóveis convencionais.

“Apostar em imóveis planejados para o aluguel por temporada tem sido uma tendência entre os investidores, especialmente neste momento de volatilidade cambial e incertezas econômicas no curto e no longo prazo” aponta Márcio Belessi.

Em Belém vemos a chance do investidor ser pioneiro neste tipo de imóvel, com o lançamento do Giardini. Um empreendimento que responde a todos os requisitos mencionados: padrão luxo, espaços compartilhados sofisticados, localização privilegiada, sendo formatado para o aluguel por temporada.

No coração da Batista Campos, o empreendimento é perfeito para quem busca investir com a segurança do negócio imobiliário. “Tanto turistas quanto viajantes a negócio são o foco deste tipo de empreendimento, desenvolvido para o aluguel por temporada. Além de desfrutar do maior rooftop da cidade, o cidadão poderá usufruir de um carro elétrico compartilhado, serviços pay per use como lavanderia e manobrista, além de se deslocar com facilidade pelos principais pontos da cidade” finaliza Bellesi.

O Giardini oferece apartamentos compactos com toda a estrutura de lazer e comodidades dos empreendimentos mais sofisticados (Divulgação / MB Capital)

Troque as incertezas do mercado financeiro pela certeza do negócio imobiliário. Fale com a gente e conheça Giardini.