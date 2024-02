CarnaMarituba 2024 leva animação para a avenida

A prefeitura de Marituba preparou uma superestrutura para o maior carnaval da Região Metropolitana de Belém. O “CarnaMarituba 2024” inicia no dia 10 e vai até o dia 14 com muitas atrações, desfile de blocos e de Escolas de Samba.

Manu Bahtidão, Jonas Esticado, Mizerê e Steve da Pegada estão entre os artistas que vão fazer a alegria do público durante cinco dias na avenida Fernando Guilhon, localizada em frente à Praça da Matriz.

Manu Bahtidão, que ficou conhecida por ter sido ex-vocalista da Banda Batidão, se tornou dona de uma das canções mais ouvidas do Brasil, com a música ‘Daqui Pra Sempre’, em parceria com Simone Mendes.

A faixa, que é carro-chefe do seu novo DVD, está em tendência de crescimento entre as mais ouvidas do Spotify. Desde o lançamento, a canção já ultrapassou a marca de 11 milhões na principal plataforma de streaming.

O cearense Jonas Esticado iniciou sua carreira profissional em 2014, na banda Forró Esticado. Atualmente, Jonas Esticado é um dos principais cantores de forró e “músicas de paredão” no Brasil.

Para receber o grande número de foliões, a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), caprichou nos preparativos.

Para a titular da Secult, Bárbara Besteiro, o CarnaMarituba 2024, é um evento cultural que celebra a diversidade artística do município e homenageia a cultura popular.

“Com uma programação envolvente, pretendemos promover a cultura local e oferecer experiências enriquecedoras para todos os participantes. Contamos com a presença de todos para comemorar a cultura popular carnavalesca em Marituba”, afirma.

A programação completa está no https://marituba.pa.gov.br/