Câncer de mama: Médica do Amaral Costa fala sobre a importância dos exames na rotina feminina

Segundo relatório anual de 2022 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é a neoplasia que mais atinge as mulheres de todas as regiões do Brasil, com altas taxas nas regiões Sul e Sudeste. O INCA estima mais de 73 mil casos novos para o ano de 2023, uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos para 100 mil mulheres.

A médica radiologista e especialista em imagem das mamas, Adriana Tanaka, do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, esclarece sobre os principais exames para o diagnóstico preciso e precoce da doença, além da importância do autoexame no dia a dia da mulher.

Adriana Tanaka, médica radiologista e especialista em imagem das mamas do Amaral Costa, alerta sobre a realização dos exames preventivos (Divulgação)

“Os exames chamados preventivos ou de rastreamento são essenciais para flagramos lesões suspeitas antes que elas se manifestem com sintomas – desta forma tendem a ser menores, permitindo tratamentos mais brandos e menos agressivos”.

A mamografia e a ultrassonografia estão entre os exames indispensáveis na rotina da saúde feminina. Adriana destaca que a mamografia é o mais importante no processo de rastreamento do câncer e deve ser feito por todas as mulheres, independente da presença de sintomas. “Detecta o câncer na sua fase mais inicial, através da identificação de calcificações agrupadas de aspecto suspeito”, explica.

Ainda de acordo com a médica, a ultrassonografia ajuda na investigação da neoplasia, em especial para o público feminino na faixa etária abaixo dos 40 anos e nas mamas mais densas, que geralmente são mais difíceis de avaliação somente com a mamografia.

Além dos dois exames, a ressonância também surge para contribuir no rastreio. Ela é indicada para pacientes de alto risco familiar e em situações que a mamografia e a ultrassonografia exigem uma avaliação adicional.

