Boa forma: Alimentos saudáveis para perder 10kg em um mês

Na hora de perder peso de forma saudável existem alimentos nutritivos e com baixo teor calórico que podem ser vistos como aliados nessa batalha. A combinação de uma alimentação equilibrada, focada no déficit de calorias, com a prática regular de atividades físicas é essencial para se obter os melhores resultados.

Nessa jornada é fundamental conhecer os ingredientes mais adequados a estratégias. Entre os alimentos mais consumidos, o repolho pode ser uma excelente escolha para saladas por apresentar cerca de 25 calorias em uma porção de 100 gramas, além de ser uma deliciosa opção para saladas. A abobrinha também é uma ótima opção, contendo apenas 20 calorias a cada 100 gramas, podendo ser um versátil ingrediente utilizado no preparo de diversos pratos

Os alimentos termogênicos, como café, pimenta, canela e gengibre, atuam no sistema nervoso, ajudando a aumentar o gasto de energia e o metabolismo, favorecendo a queima de gordura corporal e o emagrecimento.

A inclusão de exercícios aeróbicos e musculação e um plano alimentar pode potencializar os resultados e contribuir para a perda de peso de maneira mais eficaz. Essa é uma das principais estratégias indicadas pelo Studio Guto Lopes, referência estadual no processo de perda de peso de forma saudável.

Conhecido pela metodologia GL15, focada em ajudar pessoas com o acompanhamento multiprofissional e técnica exclusiva, o studio consegue fazer com que os alunos percam até 10 quilos, em apenas 50 dias. O próprio Guto Lopes destaca o papel da alimentação no processo de emagrecimento: “Quando a pessoa substitui frituras, alimentos embutidos, achocolatados, suco de caixinha e passa a comer o mais saudável possível, e passa a fazer atividades, ela consegue sim, perder de 8 a 10 quilos no mês”.

Dentro do studio, os alunos recebem um planejamento com os principais alimentos propostos por uma equipe especializada com nutricionistas e os treinos mais adequados de forma individualizada. Entre eles, os exercícios e musculação ajudam a queimar calorias e melhorar o condicionamento cardiovascular, enquanto a musculação auxilia no aumento da massa magra e acelera o metabolismo, facilitando a queima de gordura.

Guto destaca ainda que “o nosso cliente tem um plano nutricional a ser seguido, então trabalhamos os aspectos psicológicos para entender a importância da alimentação, da rotina de treinos. O cliente gosta do treino, se adapta a metodologia e já que ele está em déficit calórico, buscamos um treino De alta intensidade”.

Atualmente, o Studio Guto Lopes conta com cinco unidades na cidade