Atleta de 15 anos do Colégio Gentil é convocado para seleção brasileira de natação

Caio Vinicius Martins da Costa Silva, de 15 anos, aluno do Colégio Gentil Bittencourt, foi convocado para integrar a seleção brasileira de natação. Desde os 8 anos, Caio pratica o esporte e seu interesse pela natação surgiu de forma inusitada, quando acabou sendo levado à escolinha de natação do colégio sem que seus pais soubessem. A professora da época percebeu o potencial do jovem e o encaminhou para testes no remo, onde ele permanece até hoje.

A instituição de ensino teve papel fundamental no desenvolvimento do atleta, já que foi lá que começaram seus treinos e onde ele conseguiu conciliar sua rotina de estudos com a prática esportiva. O professor Ignácio de Loiola Alvares Nogueira Neto, do Colégio Gentil, destaca a importância da integração entre família e escola para o sucesso de Caio. Desde a categoria sub-14, o jovem vem conquistando títulos importantes e potencializando ainda mais seu rendimento. Com isso, ele conseguiu ter o melhor tempo nacional dentro de sua categoria, o que chamou a atenção nacional e permitiu sua convocação para a seleção brasileira.

De acordo com o professor, “Caio é motivo de muito orgulho para o Colégio Gentil Bittencourt pois além de excelente atleta, o estudante também é um excelente aluno. Com toda certeza sairá pronto para a vida”.

A rotina de treinos de Caio é intensa, de segunda a sábado das 18h às 20h, com complemento de quarta, quinta e sexta-feira das 6h às 7h, além de academia quatro vezes por semana. A convocação é um grande passo para o jovem nadador, que já disputou a Copa do Pacífico de Natação em Cali, na Colômbia, pela seleção brasileira e agora se prepara para novos desafios.

Caio disputou a Copa do Pacífico de Natação em Cali, na Colômbia, pela seleção brasileira e agora se prepara para novos desafios (Foto: Divulgação Gentil)

Para o pai de Caio, Marcus Vinicius da Costa Silva, a disciplina e perseverança são fundamentais para alcançar os melhores resultados na vida do atleta. “A vida do atleta é regida pela disciplina e perseverança para alcançar os melhores resultados, isso engloba treinos na piscina e fora dela, no meio social com os amigos e familiares, além de manter um bom desempenho escolar. É importantíssimo para o atleta conciliar todas as atividades de sua vida e mantê-las em excelência”.