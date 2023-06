Atividades de ciência e astronomia aprimoram a educação dos alunos do Colégio Gentil Bittencourt

A Astronomia é considerada a mais antiga das ciências e fonte de conhecimentos, tornando-se essencial em nosso cotidiano. Para as crianças, ela se torna uma porta de entrada para o mundo das Ciências, ampliando horizontes e a percepção sobre o mundo em que vivemos. O Colégio Gentil Bittencourt destaca os benefícios das escolas investirem em atividades de Ciências e Astronomia para os alunos.

O estudo da Astronomia desperta a curiosidade e encanta os alunos. Mas esse tipo de ensino vai muito além. Quando a escola investe em Ciências e Astronomia, ela quebra as barreiras da monotonia do ensino básico, especialmente em Ciências Naturais, trazendo melhorias no desempenho dos alunos em diversas disciplinas e, principalmente, ajuda a formar novos cientistas.

"Quando nossos jovens passam a compreender que várias tecnologias e produtos usados no dia a dia foram impulsionadas pela busca e compreensão da origem e evolução do universo, desenvolvem um interesse muito maior na área de Ciências da Natureza, melhorando significativamente o desempenho em disciplinas como física, química, biologia e matemática. Assim, nossos alunos passam a ter um novo olhar para profissões nas áreas de ciência e tecnologia", destaca o professor de física e representante do Colégio Gentil Bittencourt na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), Fernando Carvalho.

Investimento no futuro

O Colégio Gentil Bittencourt sabe a importância do conhecimento em Ciência e Astronomia. Não é à toa que a instituição, ao longo dos últimos anos, vem investindo cada vez mais em atividades que despertem nos alunos o interesse por essas áreas.

A escola realiza diversas atividades para os alunos desde o maternal até o Ensino Médio, como feiras de ciências, aulas de robótica, assim como aulas práticas de física em laboratório. Tudo isso para partilhar o conhecimento de forma interativa e lúdica. O trabalho desenvolvido pela escola despertou o interesse dos alunos a participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

"A escola sempre deu incentivo e liberdade para que seus professores desenvolvessem seus projetos nas diversas áreas do conhecimento. Em 2016, vi a oportunidade de trabalhar com o projeto da OBA e, de lá pra cá, nossos alunos sempre têm ótimos desempenhos. O Colégio Gentil Bittencourt foi um dos pioneiros nesse projeto. Todos os anos nossos alunos tem ótimos desempenhos e sempre são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze", finaliza o professor Fernando Carvalho.