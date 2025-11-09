Congresso Nacional de Festas & Eventos encerra com sucesso sua segunda edição

A 2ª edição do Luxo de Festa - Congresso Nacional de Festas & Eventos, o maior evento do país dedicado ao universo das celebrações, eventos e experiências de luxo, teve um encerramento glamouroso na última quarta-feira, 5, no Unique Palace, em Brasília. Na capital federal foi definida também a data para o evento do ano que vem: De 9 a 11 de novembro de 2026.

Durante três dias, participantes de várias cidades do país viveram uma verdadeira imersão com profissionais e empresas renomados do país. Uma oportunidade para networking, discussão de tendências, conexões, parcerias e ativação de negócios que fortalecem a cadeia produtiva do setor de eventos.

Cerimonialista: "O saldo não podia ser mais positivo"

O cerimonialista e organizador do evento, César Serra, é responsável pela curadoria, idealização e realização do congresso. Ele trouxe para Brasília, a segunda edição do evento realizado com enorme sucesso em Gramado, no Rio Grande do Sul. O projeto foi iniciado antes da pandemia, mas nesta edição, assume uma nova fase, agora como um encontro de proporção nacional. Por conta disso, Brasília foi escolhida como sede. “Estamos felizes com o resultado. O saldo não podia ser mais positivo. Entre congressistas e marcas apoiadoras e participantes da feira de negócios foram mais de 300 pessoas envolvidas. Isso coloca o Luxo de Festa como maior congresso de festas e eventos do país”, afirma Cesar Serra.

A cenógrafa Chrys Ayrosa, Nelson Pantano, do The King Cake, e o decorador Vic Meirelles compartilharam as suas visões, histórias e inspirações sobre o futuro do segmento. Também passaram pelo evento os chefs Wanderson Medeiros, do Picuí, e Carol Borges, do Unique Palace; Bruna Veronezi (especialista em marketing digital), o vídeomaker Lucas Wedd, o fotógrafo e videógrafo Plínio Ricardo; a fotógrafa Sabrina Vasconcelos; as designers Paula Viana e Eilá Nigri; o cerimonialista Roberto Cohen, as criadoras da Boutique de 3; a especialista em rituais Manoela Cesar; Milena Salvador, com a experiência em cerimonial público, e decoradora Patricia Vaks.

Gloria Kalil comanda bate-papo

César Serra e Glória Kalil (Divulgação)

A jornalista, empresária e consultora de moda brasileira Gloria Kalil comandou um bate-papo no evento. Além disso, teve desfile de Graciella Starling e Maria Virginia, apresentações musicais, feira de negócios, exposição dos trabalhos desenvolvidos pela Escola de Arte Mãos de Martha, da estilista Martha Medeiros, uma das palestrantes desta segunda edição, apresentação de hotéis produtos e serviços como destination wedding e talks e palestras com alguns dos principais nomes do mercado de festas e eventos marcaram a edição de estreia do evento na capital do país.

As embaixadoras do encontro no Pará, Giordana Maiorana e Ivana Elgrably, da Tulle Assessoria para Eventos, estiveram presente no evento e celebram o networking conquistado, além de expandir a grade de conteúdos exclusivos do setor de eventos.

“O Luxo de Festa funciona como um espaço de atualização e inspiração. Reúne especialistas e fornecedores de referência, apresenta novas ideias e cria uma vitrine do que há de mais atual no universo dos eventos de luxo no Brasil”, disse Giordana Maiorana. “O congresso conecta profissionais de diferentes áreas em um ambiente colaborativo, criando oportunidades reais de troca e parceria”, acrescenta.

Para Ivana, ao reunir todas as pontas da cadeia, “o evento valoriza o trabalho em rede, capacita o mercado com conteúdo qualificado e estimula negócios que movimentam o setor como um todo, gerando impacto econômico e fortalecendo a profissionalização”.

Representantes de outras empresas paraenses também estiveram presente no evento em Brasília: Adailton Cordovil (bar de drinks), Myriam Gaia (filmagem) e Miguel Maia (decoração).