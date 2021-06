Confira quem será vacinado nesta quarta na Grande Belém

Os municípios da Região Metropolitana de Belém seguem o calendário vacinal contra a covid-19 nesta quarta (23). Terá a retomada de imunização de grupos prioritários, vacinação noturna, aplicação de primeira dose para adultos por faixa etária sem comorbidades e segunda dose. Confira quem será vacinado em cada cidade:

Belém

Em Belém, a vacinação desta quarta será para grupos prioritários: quilombolas, portuários, rodoviários e profissionais das forças de segurança, incluindo profissionais que atuam na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e Guarda Municipal de Belém. Com lista fechada, ou seja, o nome das pessoas que serão vacinadas foram repassados por lideranças dos grupos e categorias.



Também serão imunizados 630 moradores da ilha do Combu - incluindo aqueles que têm entre 40 a 49 anos, grávidas e puérperas; além de 50 profissionais da Fundação Papa João XXIII (Funpapa); e 251 profissionais que atuam no Hospital Porto Dias, que receberão a segunda dose.

Pontos de vacinação

Portuários receberão o imunizante na Companhia Docas do Pará e no Porto Miramar. Os profissionais das forças de segurança serão vacinados na Universidade Federal do Pará (UFPA). Já os quilombolas, na Estação Gasômetro. Os outros grupos serão vacinados nos locais de trabalho.

Já os rodoviários de Belém serão vacinados em dois pontos: no centro de formação da categoria, que fica na travessa Vileta, 2231; e no Instituto Altair Brandão, na avenida José Bonifácio, 2626. A vacinação desta categoria específica será de 23 a 26 de junho.

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta quarta a primeira dose em adultos com 41 anos completos sem comorbidades. Além disso, será dia de mais uma chance para grupos que perderam o calendário vacinal: idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; grávidas; puérperas; e pessoas com mais de 42 anos sem comorbidade.



Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Das 8h às 13h, em dez pontos:



1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. UBS Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro



Paralelamente, Ananindeua segue vacinando com a segunda dose da Astrazeneca as pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6, e na Igreja Universal, no bairro de Águas Lindas. Documentação: RG, CPF e cartão de vacinação.

Marituba

Em Marituba, das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), terá a primeira dose para nascidos em 1970 (51 anos completos ou a completar neste ano). Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.



Também segue a primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidade, doença crônica, deficiente permanente; além de idosos; grávidas; puérperas; e profissionais da educação das redes municipal e estadual, do ensino infantil ao médio. De segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde.

Benevides

Benevides segue pelo terceiro dia consecutivo com a primeira dose para pessoas com 45 anos completos ou mais, sem comorbidade. Das 8h às 13h. Documentação: documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência. São usados os imunizantes da Pfizer e Coronavac.



Em seis pontos de vacinação: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; CRAS MURINIM; Paróquia Santa Rosa de Lima; Igreja Quadrangular Médice; e Assembleia de Deus Centro.

Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, terá vacinação noturna nesta quarta e na quinta (23 e 24). Será a primeira dose para adultos com 40 anos ou mais sem comorbidades e a segunda dose da Astrazeneca e da CoronaVac. Das 18h às 21h, na Praça do Ginásio.



Além disso, nesta quarta e na quinta, das 14 às 16h, no Centro de Saúde de Santa Izabel do Pará, terá primeira dose para grávidas de sete a nove meses de gestação (sem exigência de comorbidades); além de puérperas acima de 18 anos de idade.



Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. Para a segunda dose, também é necessária a carteira de vacinação. As gestantes devem apresentar, também, a carteira de gestante. E puérperas devem apresentar, também, a certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo da criança.

Santa Bárbara do Pará

Santa Bárbara do Pará seguirá aplicando a segunda dose em idosos a partir de 60 anos. Das 8h às 13h, em todas as unidades básicas de saúde. O município aguarda nova remessa de doses para voltar à vacinação por faixa etária.