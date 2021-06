Confira quem deve ser vacinado nesta terça na Região Metropolitana de Belém

Nesta terça (22), a vacinação na Região Metropolitana de Belém segue em quase todos os municípios. Em Belém, terá a primeira dose para quem nasceu entre 1962 a 1979, ou seja, com idade entre 42 e 59 anos completos ou a completar neste ano.

Além disso, será dia de vacinação para gestantes, puérperas e lactantes com crianças nascidas em 2021. Pessoas com segunda dose de Coronavac ou Astrazeneca atrasada ou a vencer no mês de junho poderão completar a imunização.



Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém. Para a segunda dose, é necessário apresentar também o cartão de vacinação com o registro da primeira dose. As puérperas e lactantes também devem apresentar a certidão de nascimento da criança nascida em 2021.



A imunização desta terça será das 9h às 17h, em 20 pontos:

1. Boulevard Shopping Belém -Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; a pé;

2. Casa de Plácido –Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; a pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; a pé;

5. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor; a Pé;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; a pé;

7. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 -Sacramenta; a pé;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia; a pé;

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; a pé;

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

13. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 -Ponta Grossa; a pé;

14. Icoaraci: Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148; a pé;

15. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51; a pé;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998; a pé;

17. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); a pé;

18. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; a pé;

19. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; a pé;

20. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá; a pé.

Ananindeua

Em Ananindeua, a primeira dose será para pessoas com 42, 43 e 44 anos completos sem comorbidade. Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Das 8h às 13h, em nove pontos:



Pontos de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. UBS Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista

Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas



Além disso, de segunda até sexta (25), Ananindeua segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca para pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidade. Das 08h às 13h, em dois pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti (Cidade Nova 6) e Igreja Universal (Águas Lindas). Documentação: RG, CPF e cartão de vacinação.

Marituba

Em Marituba, das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), terá a primeira dose para nascidos em 1969 (52 anos completos ou a completar neste ano). Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.



Também segue a primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidade, doença crônica, deficiente permanente; além de idosos; grávidas; puérperas; e profissionais da educação das redes municipal e estadual, do ensino infantil ao médio. De segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde.

Benevides

Benevides segue pelo segundo dia consecutivo com a primeira dose para pessoas com 45 anos completos ou mais, sem comorbidade. Das 8h às 13h. Documentação: documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência. São usados os imunizantes da Pfizer e Coronavac.



Em seis pontos de vacinação: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; CRAS MURINIM; Paróquia Santa Rosa de Lima; Igreja Quadrangular Médice; e Assembleia de Deus Centro.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará

Santa Izabel do Pará não terá calendário vacinal nesta terça. Já em Santa Bárbara do Pará, será o segundo dia consecutivo de imunização com primeira e segunda dose para idosos. Das 8h às 13h, nas unidades básicas de saúde. A continuidade da vacinação por faixa etária para adultos segue a definir.