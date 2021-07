Confira quem deve ser vacinado nesta terça na Grande Belém

Nesta terça-feira (06), a vacinação contra a covid-19 avança na Região Metropolitana de Belém, com exceção da capital e de Santa Izabel do Pará, que estão sem calendário vacinal neste dia. Confira como fica a agenda de imunização em cada cidade e quem deve procurar pela vacina:

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário vacinal. "Caso novos imunizantes cheguem até esta terça-terça, nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada na quarta-feira, 7", destacou. Na última quarta (30), Belém também suspendeu toda a vacinação por falta de doses.

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta terça a primeira dose em quem tem 34 anos completos sem comorbidades. documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Das 8h às 13h, em onze pontos montados em vários bairros:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAA

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro

11. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Ananindeua também segue com a segunda dose da Astrazeneca, destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6, e na Igreja Universal, em Águas Lindas.

Já a segunda dose da vacina Coronavac, para quem tem 53 a 58 sem comorbidades. No mesmo horário, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6.

Marituba

Em Marituba, hoje será dia de aplicar a primeira dose em pessoas de 39 anos sem comorbidades. Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

O município também segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, idosos, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, profissionais da educação e rodoviários. De segunda a quinta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde do município, podendo haver necessidade de agendamento.

Benevides

Benevides segue aplicando nesta terça a primeira dose em pessoas de 38 a 44 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, cartão SUS e carteirinha de vacinação.

Vacinação em cinco pontos na sede e nos distritos: Igreja Quadrangular Médice, CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica, CRAS Murinim e Escola Paulina Ramos. A imunização para a segunda dose também segue normal, nos mesmos pontos.

Santa Bárbara do Pará

Em Santa Bárbara do Pará, começa nesta terça a aplicação da primeira dose em pessoas com 34 anos ou mais sem comorbidades. Com o imunizante Cominarty (Pfizer). Das 8h30 às 12h, em todas as unidades básicas de saúde. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do município.

Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, não terá vacinação nesta terça. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, ao longo do dia, deve divulgar calendário vacinal contra a covid-19 para o restante da semana.