Confira quem deve ser vacinado nesta sexta na Grande Belém

Nesta sexta (23), a vacinação contra a covid-19 segue em quase todos os municípios da Grande Belém. Confira como fica a genda de cada cidade:

Belém

Belém faz uma nova pausa na vacinação contra a covid-19 pelo critério de nascimento e vai imunizar apenas alguns grupos fechados. Um deles será formado por 664 estudantes da área da saúde, que receberão a 1ª dose no Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará (UFPA), no Guamá.

A 1ª dose de hoje também será destinada para 22 jornalistas, 33 trabalhadores de casas lotéricas, 282 funcionários da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e 230 profissionais da saúde de urgência e emergência de Belém. Esses grupos serão vacinados no Campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa) da Travessa Perebebuí, no Marco.

Já 292 pacientes hemofílicos e com coagulopatias serão vacinados na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa). Serão vacinados, ainda, 808 profissionais da saúde de clínicas e outros espaços de saúde da capital. A vacinação nestes espaços será das 9h às 17h.

Ananindeua

Em Ananindeua, a 1ª dose será destinada às pessoas com 28 e 27 anos completos sem comorbidades. São apenas aqueles que têm essas idades nessa data da imunização. Das 8h às 13h, com RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Marituba

Marituba voltou atrás e, em vez de vacinar nesta sexta pelo critério do ano de nascimento, como já tinha anunciado, vai imunizar pelo critério de idade completa. Será a 1ª dose para quem tem 31 anos sem comorbidades.

Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP). Documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Benevides

Benevides nesta sexta com a 1ª dose para pessoas de 34 a 37 anos sem comorbidades. Esse calendário começou na semana passada e, agora, se estende enquanto durar o estoque.

Além disso, até hoje, tem 2ª dose da Astrazeneca para quem foi vacinado entre março e abril. Das 8h às 12h, em seis pontos: Escola Ana Teles, Escola Santa Luzia, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim, CMEI Berço da Liberdade e UBS Benfica.

Outros municípios

Em Santa Izabel do Pará não terá vacinação hoje. Um novo calendário deve ser executado apenas na próxima semana. Já Santa Bárbara do Pará não confirmou se seguirá hoje com a 1ª dose para pessoas de 31 anos ou mais sem comorbidades.