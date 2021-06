Confira como será a vacinação na Grande Belém nesta terça

Todos os municípios da Região Metropolitana de Belém terão calendário vacinal contra a covid-19 nesta terça (15). Em Belém, um novo cronograma foi montado após reunião do governador Helder Barbalho com o prefeito Edmilson Rodrigues, para antecipar a imunização por faixa etária. Em Ananindeua, três calendários serão cumpridos para grupos prioritários e por faixa etária. Marituba, Santa Izabel do Pará, Benevides e Santa Bárbara do Pará também seguem com aplicação de doses ao longo da semana. Confira:

Belém

Em Belém, será aplicada a primeira dose em pessoas nascidas 1967, 1966, 1965 e 1964, ou seja, pessoas com 54, 55, 56 e 57 anos completos ou a completar em 2021. Será das 9h às 17h, em 18 pontos de Belém e distritos. Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência de Belém.



Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto; A pé;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; A pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; A pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; A pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; A pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; A pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; A pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148; A pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; A pé;

13. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; A pé;

14. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51; A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); A pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; A pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; A pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;

Ananindeua

Ananindeua vai aplicar nesta terça a primeira dose da vacina contra a covid-19 em adultos com 49 anos ou mais sem comorbidade. Das 8h às 13h. Documentação necessária: RG; CPF ou cartão SUS; comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; UBS Jaderlândia; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; UBS Aurá; e Paróquia Cristo Rei - Guanabara



Além disso, o município vai vacinar, também das 8h às 13h, nesses mesmos pontos, grupos remanescentes que perderam o calendário da primeira dose: idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; e pessoas com mais de 50 anos sem comorbidade.



A terça também será dia para Ananindeua seguir o cronograma da primeira dose para professores da rede estadual. As 27 escolas habilitadas nessa fase estão definidas em cronograma publicado nas redes sociais oficiais da prefeitura e enviado internamente para gestores das unidades escolares.



Das 8h às 12h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na rodovia BR-316, avenida Magalhães, nº 26, bairro Guanabara. Documentos necessários para os professores da rede estadual: último contracheque e documentos básicos (RG e CPF).



Ainda nesta terça, Ananindeua vai aplicar a segunda dose Coronavac especificamente em pessoas com 46 anos com comorbidades; grávidas; puérperas (até 45 dias após o parto); e pessoas com Síndrome de Down.



Das 8h às 13h, em cinco pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; UBS PAAR; UBS Jaderlândia; Igreja Universal, no bairro de Águas Lindas; e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Seffer. Documentação: RG e o cartão de vacinação.

Marituba

Marituba segue vacinando nesta terça pessoas com idade entre 18 a 59 anos com comorbidade, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos, grávidas, puérperas e profissionais da educação do ensino infantil ao médio. Das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde.

Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, a terça será de vacinação contra a covid-19 em adultos de 45 a 59 anos sem comorbidade (primeira dose da Astrazeneca). O município também vai seguir com a imunização de pessoas que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca ou da Coronavac. Até sexta (18), das 8h às 12h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru.



Quem for da zona rural, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento da vacinação. Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Benevides

Benevides começa nesta terça a vacinar contra a covid-19 os adultos de 50 a 54 anos sem comorbidade. Das 8h às 13h, até sexta (18), em seis pontos: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; Cras Murinim; Paróquia Santa Rosa de Lima; Igreja Quadrangular Médice; e Assembleia de Deus Centro. Documentação: cartão SUS ou CPF e comprovante de residência.



A segunda dose da Astrazeneca também está disponível nesses pontos. Para a segunda dose da Coronavac, é necessário agendar por meio do número (91) 98197-6999.

Santa Bárbara do Pará

Já Santa Bárbara do Pará começa nesta terça a vacinar a faixa etária de 45 anos ou mais sem comorbidade. Das 8h30 às 12h, nas unidades básicas de saúde. Documentação: comprovante de residência, documento com foto, CPF e cartão SUS.