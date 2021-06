Confira a agenda de vacinação desta segunda na Grande Belém

A vacinação contra a covid-19 segue nesta segunda (21) na Grande Belém. Ananindeua começou nesta segunda a aplicar a primeira dose em adultos com 45, 46 e 47 anos completos sem comorbidade. Desta vez, não tem vacinação de grupos remanescentes. Na terça, será a vez de quem tem 42, 43 e 44 anos completos sem comorbidade. Das 8h às 13h.



Pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; UBS Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia São Lucas Evangelista

Av. Guajará 1; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Se a pessoa não tiver comprovante de residência no próprio nome, também pode apresentar título eleitoral, conta telefônica, conta de internet ou de cartão de crédito.

O município também seguirá a aplicação da segunda dose da Astrazeneca destinada a pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidade. Desta segunda (21) até sexta (25), das 08h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti (Cidade Nova 6) e na Igreja Universal (Águas Lindas).

A Prefeitura de Ananindeua antecipou esse calendário desde a última quinta (17), quando colocou nove pontos de vacinação disponíveis para o público-alvo. Devido à baixa procura pela segunda dose, a vacinação terá que ser mantida durante toda a semana. Documentação: RG, CPF e cartão de vacinação.

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que, nesta segunda, não terá calendário vacinal. Na última semana, a Secretaria realizou uma força-tarefa para avançar na imunização por faixa etária sem comorbidade, parando nos nascidos de 1962 a 1978, até ontem. A continuidade do calendário deve ser divulgada em breve.

Marituba

No município de Marituba, a imunização segue para os seguintes grupos: pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade, doenças crônicas, deficiência permanente grave; além de idosos; grávidas; puérperas; e profissionais da educação. De segunda a sexta, das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde.

Benvides

Benevides começa nesta segunda a vacinação de pessoas com 45 anos completos ou mais, sem comorbidade (com Pfizer e Coronavac). A expectativa é vacinar cerca de duas mil pessoas. Até sábado (26), das 8h às 13h, em vários pontos do município.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará

Santa Izabel do Pará deve divulgar nesta segunda a continuação do calendário vacinal. Santa Bárbara do Pará ainda não confirmou se vai seguir com o calendário para pessoas com 35 ou mais sem comorbidade, iniciado no último sábado (19).