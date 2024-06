Balanço Fipa, bioeconomia e Festival da Fé

FIPA 2024:

Os números da maior feira da indústria do norte foram divulgados. A Fipa 2024 recebeu mais de 30 mil visitantes em 4 dias de evento. Só o stand do Sesi Lab contou com a visita de 7.831 pessoas. A feira teve 90 expositores, 80 estandes, sendo 40% das empresas expondo pela primeira vez, o que mostra um avanço muito positivo da nova gestão do presidente Alex Carvalho.

Os quatro dias de evento, reuniu autoridades, empresários, especialistas, pesquisadores, estudantes e comunidade interessados em discutir, conhecer e implementar soluções que conciliem desenvolvimento econômico e conservação ambiental. O tema da feira foi “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”, com ênfase em tecnologias verdes e práticas industriais sustentáveis.

FIEPA:

A décima Edição do Prêmio Redes de Desenvolvimento aconteceu durante a programação da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), e premiou as indústrias que mais compraram de fornecedores paraenses, assim como os profissionais de compras que se destacaram e os melhores cases de desenvolvimento de fornecedores de 2022 e 2023. O prêmio é promovido pela REDES/FIEPA, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), que conecta fornecedores locais às grandes indústrias para fomentar negócios e desenvolvimento social e ambiental no Pará. Nos mais de 20 anos de existência, a REDES/FIEPA já contabiliza mais de R$ 100 bilhões de compras locais feitas pelas indústrias mantenedoras.

SEBRAE:

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), esteve na FIPA 2024 com uma área de 120 metros quadrados, chamada de Arena COP 30, que promoveu uma ampla programação com Plenárias Temáticas – Oportunidades COP 30, Espaço Meet, atendimento e oferta de modelagem de negócios de impacto. Além disso, levou 5 empreendedores,

atendidos pela instituição, que puderam expor e comercializar seus produtos.

HYDRO:

A Hydro foi uma das patrocinadoras da FIPA 2024 e teve um estande mostrando como a empresa atua para mudar o jogo do alumínio, em busca de um alumínio mais verde, com produtos de baixa emissão de carbono. A empresa está fazendo mais do que apenas transformar seu setor, está contribuindo também para impulsionar a transição para um mundo mais sustentável, viabilizando tecnologias importantes como os veículos elétricos e as fontes de energia renováveis. A programação do estande da Hydro contou com degustação do Projeto Tipitix, que incentiva o empreendedorismo agroalimentar em Barcarena, por meio do Fundo de Sustentabilidade Hydro, e roda de conversas com pesquisadores do Consórcio BRC, falando sobre os projetos e achados em busca da conservação da biodiversidade da Amazônia.

NORTE ENERGIA:

As emissões geradas pelo consumo de energia elétrica da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), foram neutralizadas pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte. A companhia doou à feira certificados de energia renovável I-REC (International Renewable Energy Certificate) em quantidade equivalente a toda energia elétrica consumida durante a montagem e desmontagem do evento e os quatro dias da FIPA.

Desde 2022, a Norte Energia comercializa os certificados de energia renovável para organizações que buscam a redução das suas emissões e, além do Brasil, vem se destacando no mercado internacional, negociando com unidades consumidoras na Argentina, Colômbia, Uruguai e Austrália. Os visitantes da FIPA também tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as iniciativas de sustentabilidade ambiental, como os projetos de reflorestamento, que a empresa desenvolve nas regiões de atuação da usina, nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, e sobre a comercialização de energia elétrica renovável.

VALE:

A Vale levou para FIPA 2024 a agenda sobre investimentos em bioeconomia e inovação tecnológica a partir das iniciativas do Fundo Vale e o Instituto Tecnológico Vale. Com recursos do Fundo, programas e ações que unem ciência e fortalecimento de empreendimentos para proteger e recuperar a Amazônia que estão em execução. São mais de R$ 890 milhões já aplicados em pesquisa científica. Outra iniciativa é o projeto que tornará o Pará sede de um dos maiores viveiros de produção de mudas de cacau do Brasil.

Entre as pesquisas científicas desenvolvidas pelo Instituto Tecnológico Vale estão estudos sobre Sistemas Agroflorestais (SAFs), restauração florestal, genômica da biodiversidade brasileira, polinizadores e a produção de alimentos e agroflorestas de cacau. Por meio do Instituto, o foco é usar a pesquisa como forma de enfrentar problemas e desafios sócio-ambientais.

BASA:

O Banco da Amazônia (BASA) realizou nosso 1° Investor Day, o "Amazônia Day", que apresentou as oportunidades de crédito que promovem e financiam as atividades sustentáveis da região. O BASA fica na sustentabilidade e na inclusão social, fomentando práticas ecologicamente corretas que geram benefícios econômicos, sociais e ambientais para a Amazônia.

SIMINERAL:

Durante a FIPA 2024, o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em parceria com o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), apresentou como a mineração está presente, na prática, no dia a dia de todas as pessoas. Os visitantes tiveram a oportunidade de visitar a Casa da Mineração, um espaço que mostrou os minerais presentes em uma casa. E onde foi possível identificar, por exemplo, quais os que são utilizados na fabricação de eletrodomésticos, como geladeira, fogão, televisão, entre outros.

FESTIVAL DA FÉ:

O Parque Shopping Belém está realizando o "Festival da Fé", transformando a capital paraense em um santuário de espiritualidade. O evento é gratuito e vai até domingo (02/06). Ocorre no estacionamento frontal do shopping e reúne artistas católicos e gospel, como Hugo Santos, Juliano Son, Rodrigo Torres e bandas locais, além de homenagens ao Padre Bruno Sechi. A programação inclui apresentações musicais e de dança, começando às 18h diariamente, com o objetivo de proporcionar uma experiência única de fé e conexão espiritual para todos os públicos.