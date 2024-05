Academia de Formação de Vigilantes, Cíntia Chagas em Belém e abertura da FIPA

Formação de Vigilantes:

A AFV, Academia de Formação de Vigilantes, vem ao longo do ano se aprimorando para melhor servir a comunidade. Com uma grande experiência no mercado, dispõe de uma grande variedade de cursos profissionalizantes, stande de tiro próprio, ambiente moderno e seguro, competentes instrutores, além de uma excelente localização.

Legenda (Divulgação)

Monitoramento & Segurança:

A LCM rastreadores, na foto com nosso executiva de vendas Paula Lorena, tem o propósito de proporcionar tranquilidade e segurança aos clientes, através da garantia de que seus veículos estarão protegidos com o uso de tecnologia de ponta e sistemas avançados de rastreamento. A empresa é destaque em monitoramento e recuperação de veículos.

Visita & Parceria:

A Diretora de Negócios do Grupo Liberal, Aline Viana, e Fuad Hanna, executivo de vendas, visitaram o pré-vestibular Rosana Bastos e fecharam parceria com o curso que é referência em aprovação no vestibular.

Registro de Visita:

Daniel Medeiros, supervisor comercial do Liberal +, visitou a AMEPA e fechou parceria da instituição com o grupo Liberal.

Cintia Chagas:

A renomada professora Cíntia Chagas, que faz o maior sucesso na nas redes sociais, foi uma das atrações mais esperadas na Feira da Indústria Paraense que aconteceu nos últimos dias no Hangar. A palestra sobre comunicação foi aplaudida de pé pelo público que lotou o local.

Campeonato de Fisiculturismo:

A Federação Paraense de Fisiculturismo e Fitness realizou,no Teatro Gasômetro, o 32º Campeonato Paraense de Fisiculturismo Fitness. Guto Lopes, ceo dos Studios Guto Lopes, participou do evento.

FIPA:

A abertura da Feira da Indústria Paraense contou com discursos de autoridades e a emocionante performance da Orquestra Sustentável SESI. Os stands e a programação do congresso técnico tem trazido muita novidade, inovação e conteúdo agregador aos visitantes. Na edição do próximo domingo vamos trazer tudo que rolou por lá, pois, até o fechamento desta coluna a feira ainda estava acontecendo e sendo um sucesso!