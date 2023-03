UFPA abre dois processos seletivos para professor substituto; veja em quais áreas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu dois novos processos seletivos simplificados que vão preencher, por tempo determinado,02 vagas de professor substituto nos Instituto de Tecnologia – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Faculdade de Ciências Contábeis.

As inscrições ao(s) Processo Seletivo(s) serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, das 14 h do dia 08 de março às 18 h do dia 18 de março de 2023, com o pagamento da taxa no valor de de R$ 80 até o dia 20 de março 2023.

A seleção prevê a contratação de professores nas áreas de Arquitetura e Urbanismo (1) com jornada de 20h e Ciências Contábeis (1) com jornada de 40h semanais. O salário dos nosvos docentes varia entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato contratado.

O processo seletivo contará com prova escrita, prova didática e julgamento de títulos. As provas serão realizadas em data, horário e local a serem posteriormente divulgados pela UFPA. O prazo de validade dos processos seletivos será de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Serviço:

Processos seletivos da UFPA

Inscrição: entre 08 e 18 de março de 2023, neste site

Taxa: R$ 80

Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21

Vagas: 02

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).