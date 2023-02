Petrobras: inscrição para ps começa nesta quarta (15); provas serão aplicadas em Belém

Na última semana a Petrobras divulgou o edital nº 1/2023 referente ao processo seletivo público para o preenchimento de 1.492 vagas reservadas para o cargo de profissional Petrobras nível técnico júnior. Do total, 373 serão para preenchimento imediato e mais de 1.119 para formar o cadastro reserva.

Inscrição

A organização da seleção ficará sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados em participar devem se inscrever a partir das 10h desta quarta-feira (10) até às 18h de 17 de março, pelo site do Cebraspe.

Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 62,79, com isenção para os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita inferior a meio salário-mínimo nacional, e para participantes que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os postos de trabalho serão distribuídos em 12 ênfases de atuação, sendo todas voltadas para profissionais de nível médio técnico em várias áreas de formação. Os candidatos precisam ter os respectivos registros em Conselho de Classe.

Áreas

As oportunidades são para:

Enfermagem do trabalho;

Inspeção de equipamentos e instalações;

Logística de transportes (controle);

Manutenção (elétrica, instrumentação e mecânica);

Operação;

Operação de lastro;

Projetos, construção e montagem (mecânica e elétrica);

Segurança do trabalho;

Suprimento de bens e serviços (administração).

O salário-básico para as funções é de R$ 3.294,36, mas o edital estabelece que há “garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90”.

Os candidatos inscritos serão submetidos a provas objetivas, aplicadas nas 26 capitais do país, além do Distrito Federal, contendo 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 questões de conhecimentos específicos (conforme a ênfase de atuação).

Segundo o cronograma provável, a avaliação escrita, de caráter eliminatório e classificatório, acontecerá no dia 30 de abril de 2023, com duração de quatro horas.

Será reprovado o candidato que se enquadrar em pelo menos um destes critérios: nota inferior a oito pontos na prova de Conhecimentos Básicos; nota inferior a 18 pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e/ou nota inferior a 30 pontos no conjunto das provas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)