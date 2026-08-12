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Concurso

Edital do concurso Transpetro 2026 é publicado; saiba mais sobre inscrições e provas em Belém

Seleção oferece oportunidades para níveis médio e superior e para o quadro de pessoal de mar; inscrições começam nesta quarta-feira (12)

Gabi Gutierrez

O edital do concurso da Transpetro 2026 foi publicado nesta quarta-feira (12) e confirma a abertura de uma nova seleção para profissionais de diferentes áreas. Ao todo, o concurso prevê 4.171 oportunidades, entre vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

A seleção é dividida em quatro processos seletivos, destinados aos quadros de pessoal de mar e de terra. No quadro de terra, há editais específicos para profissionais de nível médio e nível superior.

As inscrições começam às 10h desta quarta-feira (12) e seguem até as 23h59 de 14 de setembro de 2026. Os candidatos devem se inscrever pela internet, no site da Fundação Cesgranrio.

Concurso Transpetro tem vagas para o Pará

Os candidatos do Pará estão entre os que podem ser beneficiados pela seleção. O concurso contempla o polo Norte e Nordeste, que reúne oportunidades para diferentes áreas do quadro de terra.

Para o nível médio, o edital prevê oportunidades em áreas como Dutos e Terminais, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção Elétrica, Manutenção de Instrumentação, Manutenção Mecânica e Química do Petróleo.

Já para o nível superior, estão previstas oportunidades no polo Norte e Nordeste para áreas como Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica e Medicina do Trabalho.

A Transpetro possui operações no Pará, incluindo o Terminal Aquaviário de Belém. A distribuição das vagas por polo, entretanto, não significa que todas as oportunidades estejam concentradas na capital paraense.

Provas do concurso Transpetro serão realizadas em Belém

Uma das informações de interesse para os candidatos paraenses é que Belém está entre as cidades onde serão realizadas as provas.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o cargo e a cidade em que pretende realizar a prova. A escolha do local de aplicação do exame é independente do polo de trabalho escolhido pelo candidato.

As provas objetivas estão previstas para novembro de 2026.

O cronograma também prevê os dias 30 de novembro e 1º de dezembro para a apresentação de recursos relacionados ao conteúdo das questões objetivas e aos gabaritos.

Quais são os cargos do concurso Transpetro 2026?

A seleção é composta por quatro processos seletivos, que abrangem cargos dos quadros de pessoal de mar e de terra.

Entre os cargos previstos para o quadro de pessoal de mar estão:

  • Auxiliar de Saúde;
  • Condutor Bombeador;
  • Condutor Mecânico;
  • Cozinheiro;
  • Eletricista;
  • Moço de Convés;
  • Moço de Máquinas;
  • Taifeiro.

Para o quadro de terra, o concurso reúne diversas áreas de atuação. No nível superior, há oportunidades para diferentes especialidades, incluindo áreas de engenharia, Administração, Advocacia, Análise Ambiental, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Jornalismo, Relações Públicas, Contabilidade, Medicina do Trabalho, Psicologia, Química e Serviço Social.

Salário do concurso Transpetro chega a R$ 15 mil

As remunerações iniciais previstas no concurso da Transpetro podem chegar a R$ 15.034,81, dependendo do cargo escolhido.

Além do salário, os empregados da companhia contam com benefícios previstos pela empresa, entre eles previdência complementar, plano de saúde e auxílio educacional.

Quanto custa a inscrição do concurso Transpetro?

Para os cargos de Auxiliar de Saúde, Condutor Bombeador, Condutor Mecânico, Cozinheiro, Eletricista, Moço de Convés, Moço de Máquinas e Taifeiro, a taxa de inscrição é de R$ 81,50.

O valor da taxa para os demais cargos deve ser consultado pelo candidato diretamente no edital correspondente à função escolhida.

As inscrições começam às 10h do dia 12 de agosto e terminam às 23h59 do dia 14 de setembro de 2026.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar algumas opções, como cargo e cidade de realização da prova. Em caso de alteração, será considerada válida a última solicitação realizada.

Concurso Transpetro terá vagas reservadas

O concurso também prevê reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Antes da publicação dos editais, a Transpetro realizou um sorteio público para definir a distribuição das vagas reservadas entre cargos, ênfases e polos de trabalho nos casos em que não era possível aplicar automaticamente os percentuais previstos na legislação.

O resultado do sorteio foi incorporado aos quadros definitivos de vagas dos processos seletivos.

Como se inscrever no concurso Transpetro?

Os interessados devem acessar a página da Fundação Cesgranrio e escolher o processo seletivo e o cargo pretendido. No momento da inscrição, também será necessário indicar a cidade onde o candidato pretende realizar a prova.

É importante conferir no edital os requisitos específicos de cada cargo, a documentação exigida e as regras para participação na seleção. Para acessar o site para inscrições, clique aqui.

Serviço

Concurso Transpetro 2026

  • Banca: Fundação Cesgranrio
  • Inscrições: 12 de agosto a 14 de setembro de 2026
  • Início das inscrições: 10h de 12 de agosto
  • Fim das inscrições: 23h59 de 14 de setembro
  • Taxa: a partir de R$ 81,50, conforme o cargo
  • Provas: novembro de 2026
  • Locais de prova: capitais brasileiras, incluindo Belém, e Distrito Federal
  • Níveis: médio e superior, além de cargos do quadro de pessoal de mar
  • Salário: até R$ 15.034,81
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