Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abre seleção em Breves

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Breves está com inscrições abertas para o processo seletivo que objetiva contratar membros do conselho tutelar para o mandato de quatro anos.

Serão cinco vagas ofertadas, com salários de R$ 3 mil para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Entre os requisitos estabelecidos no edital estão: comprovar a escolaridade exigida de ensino médio, idade mínima de 21 anos, residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, dois anos, dentre outros requisitos.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 2 de maio de 2023 a 2 de junho de 2023, na sede do CMDCA/Breves, localizado na Rua Antônio Fulgêncio nº 2057, Aeroporto.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a análise da documentação exigida e exame de conhecimento específico, previsto para ser realizado no dia 15 de julho de 2023, no horário das 8h às 12h.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)