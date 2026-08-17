Concursos somam mais de 6 mil vagas no Pará; veja oportunidades

Quem está de olho em uma vaga no serviço público no Pará encontra, neste momento, uma oportunidade com inscrições abertas e outros concursos em diferentes estágios de preparação. O destaque entre os editais publicados é o concurso da Transpetro, que prevê 4.171 oportunidades, entre vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Belém está entre as cidades onde serão realizadas as provas, previstas para novembro.

Os candidatos do Pará estão entre os que podem ser beneficiados diretamente pela seleção, já que a Transpetro possui operações no Estado, incluindo o Terminal Aquaviário de Belém. O concurso contempla o polo Norte e Nordeste, que reúne oportunidades para diferentes áreas do quadro de terra.

A distribuição das vagas por polo, entretanto, não significa que todas as oportunidades estejam concentradas na capital paraense.

Para o nível médio, o edital prevê oportunidades em áreas como Dutos e Terminais, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção Elétrica, Manutenção de Instrumentação, Manutenção Mecânica e Química do Petróleo.

Já para o nível superior, estão previstas oportunidades no polo Norte e Nordeste para áreas como Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica e Medicina do Trabalho.

Previstos

Seduc

No âmbito estadual, um dos concursos mais aguardados é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O Governo do Pará anunciou 2 mil vagas, sendo 1.785 para professores, 21 para especialistas em Educação e 194 para cargos da área administrativa. As oportunidades são destinadas a níveis médio e superior. A Fundação Getulio Vargas (FGV) já foi contratada para organizar a seleção e será responsável pelo recebimento das inscrições.

O edital ainda não foi publicado até o fechamento da matéria. Por isso, número de vagas, valor da taxa ou endereço de inscrição definidos seguem indefinidos. Para professores, a remuneração inicial pode chegar a R$ 9.789,87, considerando vencimento e auxílio-alimentação. Na área administrativa, os salários variam conforme o cargo e podem superar R$ 10 mil para funções de nível superior.

Agtran

Outro edital previsto é o da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agtran). O primeiro concurso da autarquia deve ofertar 67 vagas imediatas, para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Entre as funções previstas estão analista de Transporte Público, analista de Administração e Finanças, analista de Tecnologia da Informação, controlador de transporte, operador de sistema, técnico em informática e assistente administrativo. A seleção ainda está em preparação e não há inscrições abertas, prazo ou taxa definidos.

Polícia Civil do Pará

A Polícia Civil do Pará também está com concurso autorizado e comissão formada. A previsão é de 237 vagas, sendo 100 para escrivão e 137 para funções administrativas. Ainda não há edital publicado, banca contratada, prazo ou taxa de inscrição definidos. O certame, no entanto, avançou em 2026 com a criação da comissão responsável pelo acompanhamento da seleção.

TRT-8

No Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que abrange Pará e Amapá, definiu a Fundação Carlos Chagas (FCC) como organizadora do próximo concurso para servidores. O número de vagas ainda não foi informado. O tribunal possui 92 cargos vagos, sendo 81 de técnico e 11 de analista, mas esse quantitativo não deve ser considerado automaticamente como oferta do novo edital.

Também não há inscrições abertas, prazo ou taxa definidos. As remunerações iniciais, a partir de julho de 2026, são de R$ 9.776,74 para técnico e R$ 16.041,21 para analista, conforme dados de preparação para o certame.

Somando apenas as oportunidades com quantitativo informado — Transpetro, Seduc, Agtran e Polícia Civil — são 6.475 vagas anunciadas ou previstas. O número pode aumentar quando outros órgãos concluírem estudos e definirem a oferta.

Para quem busca uma oportunidade imediata, Transpetro é o principal edital disponível nesta apuração. As inscrições já começaram e seguem até as 23h59 de 14 de setembro, pelo site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).

Já quem tem nível médio, técnico ou superior deve acompanhar os próximos passos da Seduc, Agtran e Polícia Civil, além do futuro edital do TRT-8. Confira abaixo o resumo desses concursos.

Serviço:

EDITAL ABERTO





Transpetro

Vagas: 4.171

Banca: Fundação Cesgranrio

Inscrições: até 14 de setembro

Taxa: a partir de R$ 81,50, conforme o cargo

Onde se inscrever: www.cesgranrio.org.br

Provas: novembro de 2026

Níveis: médio e superior, além de cargos do quadro de pessoal de mar

Salário: até R$ 15.034,81





EDITAIS PREVISTOS



Seduc-PA

Vagas: 2.000

Escolaridade: médio e superior

Inscrições: ainda não abertas

Taxa: ainda não definida

Onde se inscrever: site da FGV, quando o edital for publicado

Salários: até R$ 9.789,87 para professores; área administrativa pode superar R$ 10 mil



Agtran-PA

Vagas: 67 imediatas

Escolaridade: médio, técnico e superior

Inscrições: ainda não abertas

Taxa: ainda não definida

Onde se inscrever: site da banca, quando o edital for publicado

Banca: Fundação Cetap



Polícia Civil do Pará

Vagas: 237

Escolaridade: conforme o cargo

Inscrições: ainda não abertas

Taxa: ainda não definida

Banca: ainda não definida

Situação: concurso autorizado e comissão formada



TRT-8

Vagas: indefinido

Escolaridade: cargos de técnico e analista

Inscrições: ainda não abertas

Taxa: ainda não definida

Banca: Fundação Carlos Chagas

Salário: R$ 9.776,74 para técnico e R$ 16.041,21 para analista