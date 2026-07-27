Concursos de cartório ofertam vagas e ganho de até R$ 11 mil no País

No Pará, a seleção para 92 serventias está suspensa pelo CNJ, enquanto o Rio Grande do Sul abrirá inscrições em setembro para 247 postos

Tribunais de Justiça de todo o Brasil realizam e preparam concursos públicos para serventias extrajudiciais. A principal oportunidade com edital a ser aberto é a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), com 247 vagas para cartórios após ajustes determinados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As inscrições no certame gaúcho ocorrem entre 2 de setembro e 1º de outubro de 2026.

Organizado pela FGV Conhecimento, o concurso do TJRS exige taxa de R$ 610,00. Do total de vagas, 165 destinam-se ao provimento e 82 à remoção. Para concorrer às vagas notariais e registrais no País, os candidatos devem ser bacharéis em Direito ou comprovar dez anos de exercício em atividade notarial ou registral. Desde 2024, a aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), organizado pelo CNJ, é pré-requisito obrigatório para a inscrição nos concursos estaduais.

Região Norte tem concurso suspenso no Pará e edital previsto no Amapá

No Pará, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) oferta 92 serventias, sendo 63 para provimento e 29 para remoção. A seleção está suspensa por determinação do CNJ devido a questionamentos sobre a transparência e a logística da banca IESES. Uma audiência de mediação ocorreu em 2 de junho de 2026. A expectativa é de publicação de novo cronograma após a retificação da lista de vacâncias.

Outros estados da Região Norte apresentam movimentações. O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) convocou aprovados para a prova oral e garante renda mínima de R$ 11.188,24 para serventias de Registro Civil. O Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) aguarda prova oral para sete vagas. O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) atualizou a lista com 28 serventias vagas em 16 de julho de 2026. Os tribunais do Amazonas (TJAM) e de Tocantins (TJTO) têm estudos ou determinações para regularizar unidades ocupadas por interinos.

Provas e resultados movimentam seleções em outras regiões do País

Diversos tribunais estaduais seguem com etapas em andamento. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) oferece 305 vagas e aguarda convocação para exames psicotécnicos e prova oral. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) prevê divulgar o resultado definitivo da prova escrita de 89 vagas em 3 de agosto de 2026. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) avalia provas de 42 vagas. Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizará provas em 5 de setembro para 116 vagas organizadas pelo Cebraspe.

São Paulo e Rio de Janeiro preparam novos concursos para cartórios

A Região Sudeste reúne dois grandes certames autorizados ou em fase de comissão. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou o 14º concurso de cartórios com expectativa de mais de 190 vagas. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) tem comissão formada para lançar edital no segundo semestre de 2026.

A remuneração dos titulares de cartório não possui valor fixado em tabela salarial oficial. O profissional recebe os emolumentos cobrados pelos serviços prestados pela serventia, descontadas as despesas operacionais e impostos. Nas unidades deficitárias, os estados asseguram renda mínima aos responsáveis, com valores que variam de R$ 1,2 mil a R$ 11 mil dependendo da localização.

TJRS (Rio Grande do Sul)

Status : Inscrições a abrir.

: Inscrições a abrir. Vagas : 247 serventias (165 para provimento e 82 para remoção).

: 247 serventias (165 para provimento e 82 para remoção). Inscrições : de 02/09 a 01/10/2026.

: de 02/09 a 01/10/2026. Banca : FGV Conhecimento.

: FGV Conhecimento. Taxa de inscrição: R$ 610,00.

TJPA (Pará)

Status : Concurso suspenso por determinação do CNJ.

: Concurso suspenso por determinação do CNJ. Vagas : 92 serventias (63 para provimento e 29 para remoção).

: 92 serventias (63 para provimento e 29 para remoção). Próxima etapa : aguarda divulgação de novo cronograma.

: aguarda divulgação de novo cronograma. Banca : IESES.

: IESES. Observação: mediação realizada em 02/06/2026.

TJBA (Bahia)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Vagas : 305 serventias.

: 305 serventias. Próxima etapa : convocação para as provas psicotécnica e oral.

: convocação para as provas psicotécnica e oral. Observação: as provas escritas e práticas foram realizadas em junho de 2026.

TJMT (Mato Grosso)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Vagas : 116 serventias.

: 116 serventias. Próxima etapa : provas marcadas para 05/09/2026.

: provas marcadas para 05/09/2026. Banca : Cebraspe.

: Cebraspe. Observação: inscrições encerradas.

TJRN (Rio Grande do Norte)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Vagas : 89 serventias.

: 89 serventias. Próxima etapa : resultado da prova escrita previsto para 03/08/2026.

: resultado da prova escrita previsto para 03/08/2026. Situação atual: fase de correção das provas escritas.

TJMS (Mato Grosso do Sul)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Vagas : 42 serventias.

: 42 serventias. Situação atual : correção das provas escritas.

: correção das provas escritas. Observação: provas realizadas em maio de 2026.

TJAP (Amapá)

Status : Concurso previsto.

: Concurso previsto. Vagas : 28 serventias vagas.

: 28 serventias vagas. Situação atual : lista de vacâncias atualizada em 16/07/2026.

: lista de vacâncias atualizada em 16/07/2026. Expectativa: publicação de novo edital em breve.

TJRR (Roraima)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Vagas : 7 serventias.

: 7 serventias. Próxima etapa : convocação para a prova oral.

: convocação para a prova oral. Situação atual: candidatos aprovados nas fases iniciais.

TJRO (Rondônia)

Status : Concurso em andamento.

: Concurso em andamento. Situação atual : fase avançada.

: fase avançada. Próxima etapa : convocação para a prova oral já publicada.

: convocação para a prova oral já publicada. Observação: renda mínima informada de R$ 11.188,24 para o Registro Civil.

TJSP (São Paulo)

Status : Concurso autorizado.

: Concurso autorizado. Vagas : expectativa de mais de 190 serventias.

: expectativa de mais de 190 serventias. Próxima etapa : edital ainda sem data anunciada.

: edital ainda sem data anunciada. Observação: 14º Concurso de Outorga de Delegações autorizado.

TJRJ (Rio de Janeiro)

Status : Comissão organizadora formada.

: Comissão organizadora formada. Vagas : ainda não definidas.

: ainda não definidas. Previsão : publicação do edital no segundo semestre de 2026.

: publicação do edital no segundo semestre de 2026. Situação atual: edital em fase de preparação.

TJAM (Amazonas) e TJTO (Tocantins)