Concurso da CDP reabre inscrições com salários de até R$ 6,9 mil

A Companhia Docas do Pará (CDP) reabriu as inscrições dos concursos públicos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 6.985,76, além de benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte e vale-alimentação, conforme acordo coletivo ou regulamento de pessoal.

Os concursos são regidos pelos Editais Nº. 001, 002 e 003/2026. Conforme comunicado divulgado pelo Instituto Consulpam, responsável pela organização dos certames, as inscrições foram reabertas no período de 14 a 24 de agosto. O prazo para pagamento da taxa termina em 25 de agosto. As inscrições feitas anteriormente continuam válidas.

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas de atuação da Companhia Docas do Pará. No Edital Nº. 001/2026, há vagas para cargos de Técnico Portuário e Analista Portuário. Entre as funções estão Administrativo-Operacional, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Arquitetura, Auditoria Interna, Comunicação Social, Contabilidade, Gestão de Pessoas, Gestão Portuária e Segurança da Informação, além de outras especialidades com formação de cadastro de reserva.

O Edital Nº. 002/2026 é destinado ao cargo de Analista Portuário - Advogado, com quatro vagas. Já o Edital Nº. 003/2026 oferece 15 vagas para Guarda Portuário.

As remunerações variam de R$ 2.481,95 a R$ 6.985,76. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, em regime administrativo ou de revezamento, conforme o cargo e a lotação. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Inscrições e etapas

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 70 a R$ 120, conforme o cargo escolhido. O pagamento poderá ser feito até 25 de agosto, observando as condições e os horários para compensação bancária.

A seleção prevê provas objetivas e discursivas, de acordo com o cargo, além de avaliação de títulos para funções de Analista Portuário. Para Guarda Portuário, estão previstas ainda etapas como exames de aptidão física e médica, avaliação psicológica e investigação social.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer em Belém e Santarém, nos dias 6 ou 13 de setembro de 2026, conforme o cargo e as regras estabelecidas em cada edital.

Mudanças nos editais

Além da reabertura das inscrições, foram publicadas retificações com alterações nos requisitos e nos conteúdos programáticos dos concursos.

Para o cargo de Guarda Portuário, passou a ser exigida também a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. O candidato continua precisando comprovar Ensino Médio completo ou equivalente e o Curso de Formação Específico ministrado por órgão ou entidade credenciada.

Também houve mudanças no conteúdo programático das provas. Entre as alterações estão a atualização de conteúdos de Noções de Direito e a inclusão de Legislação Específica Portuária comum a todos os empregos públicos. O conteúdo de conhecimentos específicos do cargo de Analista Portuário - Administração também foi modificado.

Nos demais editais, foram feitas alterações relacionadas à legislação específica portuária, incluindo os conteúdos de conhecimentos específicos previstos para as provas.

Validade

Os concursos públicos terão validade de dois anos a partir da homologação do resultado final. O período poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, conforme o interesse da administração.

O Instituto Consulpam orienta os candidatos a acompanharem os canais oficiais da organizadora para consultar eventuais atualizações dos cronogramas e demais informações sobre os concursos.