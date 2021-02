Grupo Liberal recebe representante de agência de publicidade para apresentar projeto de comunicação

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu, na sede do Jornal O Liberal, na tarde desta segunda-feira (22), o diretor da agência de propaganda Griffo Comunicação, Orly Bezerra. A diretora de mercado, Aline Viana, e o executivo de contas do O Liberal, Fuad Hanna, também participaram da reunião para apresentar o novo planejamento de comunicação do grupo.

Para Orly Bezerra, a adequação do Grupo Liberal às novas formas de comunicação para oferecer ferramentas inovadoras nas plataformas on-line fortalece o mercado positivamente. “É importante para as agências de publicidade contarem com o veículo e com toda a atenção que está sendo dada [pela empresa], e mais ainda para os clientes, que vão ver no Grupo Liberal a possibilidade de expor os seus produtos e marcas em uma mídia integrada que, certamente, trará melhores resultados.”