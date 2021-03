Grupo Liberal recebe visita da nova geração de dirigentes do Grupo Líder

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu na tarde desta terça-feira (2) a visita da nova geração de dirigentes do Grupo Líder, formada por Jonas Rodrigues, Osmar Jr, João Augusto Rodrigues Lima e Edson Rodrigues, e também do diretor da agência de propaganda DC 3, Célio Sales, na sede de O Liberal. A diretora de mercado e o executivo de contas de O Liberal, Aline Viana e Fuad Hanna, respectivamente, também participaram do encontro.

Para João Augusto Rodrigues Lima, o esforço do Grupo Liberal em se adequar às transformações do mercado é fundamental tanto para a empresa quanto para os clientes e parceiros, como o próprio Grupo Líder, que também vem buscando acompanhar a revolução digital dos meios de comunicação. “Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas às redes sociais e interagindo com as plataformas digitais. E essa 'virada de chave' é de extrema importância para nós”, afirmou.

O administrador Jonas Rodrigues enfatiza a importância de investir em inovações para tornar o mercado mais competitivo e se adequar às necessidades dos clientes, que também vão mudando. "Estamos aqui com a disposição de começar um novo trabalho e melhorar ainda mais a parceria com Grupo O Liberal. O cliente tem muito a ganhar com as mudanças que estão acontecendo nessas duas grandes empresas do Estado.