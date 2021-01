Com aumento da covid-19, Prefeitura de Parauapebas suspende eventos tradicionais

Os próximos eventos tradicionais do município de Parauapebas, no sudeste paraense, foram cancelados pela Prefeitura Municipal devido ao aumento de casos de covid-19 na cidade. A corrida de São Sebastião, Semana da Mulher e Carnaval da Nossa Gente, que são realizados anualmente nos primeiros meses do ano, foram suspensos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela gestão municipal na terça-feira, 33.445 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus em Parauapebas. Desse total, 31.871 pacientes conseguiram se recuperar e 206 vieram a óbito.

A taxa geral de ocupação de leitos em Parauapebas estava em 51% na terça-feira. As vagas nos hospitais estão distribuídas da seguinte forma: ocupação de leitos de enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS): 66%; ocupação de leitos rede particular: 31%; ocupação leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS: 100%; ocupação leitos de UTI particular: 35%.

"A Prefeitura de Parauapebas comunica que todas as datas festivas tiveram suas celebrações públicas canceladas. A dura e difícil decisão foi tomada por causa dos crescentes números de casos da covid-19 no município", informou, em nota.

"A corrida de São Sebastião, Semana da Mulher e Carnaval da Nossa Gente são eventos tradicionais e que promovem a cultura, geram emprego e renda, mas precisaram ser cancelados até que haja garantia da segurança da saúde da população diante da pandemia", detalhou.



Conforme acrescentou o comunicado, a expectativa se concentra agora na liberação do uso da vacina contra a covid-19, cuja eficácia já foi anunciada pelo Instituto Butantan. A vacina Coronavac tem taxa de eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos graves e moderados.

"O prefeito Darci Lermen esteve em São Paulo para adquirir 400 mil doses, o que vai garantir a imunização da população de Parauapebas e permitir, finalmente, a realização dos grandes e aguardados eventos no município".