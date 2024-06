Verão Liberal leva ações para Salinas; Laboratório Paulo Azevedo inaugura unidade kids

• Verão Liberal:

Com patrocínio do Atacadão e Vai de Bet, o Verão Liberal, em Salinas, contará com o apoio da prefeitura municipal de Salinópolis e terá ações de entretenimento com shows e muita informação com dicas de saúde.

• Direito em foco:

O advogado Antônio Édson de Oliveira e a advogada previdenciarista Marcelia Bruna Marinho, do escritório Oliveira Marinho Advocacia, participaram da audiência pública sobre o tema seguro defeso. Os advogados estão lutando para efetivar o direito dos pescadores.

• Novidade:

No formato de um castelo, o Laboratório Paulo Azevedo, do Grupo Fleury, inaugura unidade kids, preparada para atendimento às crianças, com espaços temáticos e profissionais especializados. A unidade tem mais de 600 metros quadrados, distribuídos em três andares. São oito guichês de atendimento ao público e sete salas para coleta de material de análises clinicas, exames toxicológicos, testes de Covid e outros. O estacionamento disponibiliza vagas para 30 veículos.

• Dia do Mídia:

O Grupo Liberal celebrou o Dia do Mídia com festa e muita informação através de um Talk, mediado pela jornalista Bel Soares, com a participação de Jorge Bentes, da Endemol Shine Brasil, Yascara Souza, da Brado Comunicação, e Aline Viana, Diretora de Mercado do Grupo Liberal (foto).

• Transformando Belém:

Com empreendimentos que estão transformando Belém, o Grupo Status vem construindo inovação e soluções para toda a família. Um exemplo é o Bougainville Belém, que é um bairro planejado nos mínimos detalhes, sucesso de vendas e 100% pronto para construir sua casa em lotes a partir de 160m², com segurança, excelente localização, facilidades de pagamento e lazer para toda a família.

• Férias 2024:

O Aqualand está se preparando para oferecer uma temporada inesquecível de diversão e aventura aquática. Com suas renomadas atrações e ambiente mais acolhedor, o parque promete proporcionar experiências emocionantes para visitantes de todas as idades.

• Dicas no Instagram:

Nestas férias, o Sistema de Ensino Passo a Passo estará dando várias dicas de como aproveitar o verão de forma saudável e feliz. Tem dicas para quem vai e pra quem não viajar. Tudo pelo Instagram deles que é @passoapasso.se