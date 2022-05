Y2K: A tendência nostálgica com a estética anos 2000 está de volta

Estou tão empolgada, que estou escrevendo e pulando ao mesmo tempo, estou até me sentindo escrevendo no MSN, aquele programa de mensagens instantâneas que usávamos nos anos 2000, vibrando agora a sua tela para chamar a sua atenção.

Se você ainda era criança nos anos 2000, vai lembrar de muitas coisas que vou falar aqui, caso sua adolescência rebelde ou até mesmo adulta tenha sido nos anos 2000, será nostalgia pura!

Mas afinal o que significa esse tal de Y2K?

Apesar de parecer complexa e difícil de entender, a abreviação significa literalmente anos 2000. Sim, Y2K = year 2000 ou, em português, ano 2000.

Paris Hilton, Destiny's Child e Britney Spears, foram as musas da época e por isso lideraram as tendências de moda, sendo responsáveis até hoje pela caracterização da década.

Enquanto isso, todas nós nos sentíamos as musas do verão da música do Felipe Dylon que escutávamos no nosso MP3 Player, usando muito gloss labial na boca e tictac no cabelo, disputando o topo do depoimento no Orkut.



Recentemente, muitas peças ressurgiram no cenário fashion, graças ao TikTok e às influenciadoras da rede. Goste ou não, as trends Y2K são a nova obsessão fashion e vieram para ficar.

E como a gente amava fazer lista nessa época, fiz uma aqui com as tendências que voltaram:

- Agasalho e plush

- Calça de cintura super baixa

- Mini Saia

- Miçangas

- Piercing de dente

- Bandanas

- Looks Coloridos

- Saltos Altíssimos

- Óculos Colorido

- Cropped de borboleta

- Strass

As blogueiras estão mergulhando no Y2K.

E aí? Bora encarar?