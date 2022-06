A moda pantaneira

O remake da novela Pantanal é um fenômeno da TV brasileira, que invadiu a internet e como não poderia deixar de ser, também invadiu a moda. Não à toa, esse visual “caipira” já é tendência neste inverno. Quem tem medo de se arriscar nos looks, pode aproveitar o mês de junho para usar essas referências e entrar no clima.

Tendência Western Marcela Mc Gowan por Andy Santana/AgNews Andy Santana / AgNews Fábio Pinheiro / AgNews Fábio Pinheiro / AgNews Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak por Beatriz Dany/Ag News Beatriz Dany/Ag News Deborah Nascimento por Dilson Silva/AgNews Dilson Silva/AgNews Gabi Martins e amigas por Leo Franco/AgNews Leo Franco/AgNews Almir e Gabriel Sater por Webert Belecio/Ag News Webert Belecio/Ag News Dira Paes (Filó), Marcos Palmeira (José Leôncio) e Camila Morgado (Irma) na novela Pantanal por Globo/João Miguel Júnior Globo/João Miguel Júnior Juliano Cazarré (Alcides) e Julia Dalavia (Guta) por Globo/João Miguel Júnior Globo/João Miguel Júnior

O figurino da novela é inspirado na moda Western, aquele figurino típico dos cowboys americanos, que vemos muito em filmes do Velho Oeste. Só que repaginado, com uma referência mais urbana. Peças como jeans, sapatos e botas de couro não podem faltar nesse look.A bota de cowboys, aliás, é uma peça coringa que combina com vários looks: da calça justa ao vestido soltinho de seda (lembra que já falamos de bota nesta coluna?).Outra peça que não pode faltar, é claro, é o bom e velho jeans, que pode ser bem “caipira” quando usado com cinto grosso ou mais moderno. Tudo depende da combinação! Tecidos fluídos combinam super bem!E, como no Brasil nada é muito básico, a nossa releitura do Western tem muita cor. Na novela, percebemos que as peças remetem à cor da paisagem pantaneira, misturando cores vibrantes e também terrosas. Dá pra usar um look mais básico e deixar a cor pra uma peça específica como os casacos de couro ou o próprio jeans. Bora de Pantanal?