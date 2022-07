Show de Juçara Marçal e Kiko Dinucci exaltam orixás em Lisboa

A noite fervia na Rua Nova do Carvalho, a famosa “Pink Street” de Lisboa, em Portugal. A via é conhecida por reunir diversos bares e discotecas que oferecem os mais diversos estilos e tipos de música. Naquela terça-feira, 28 de junho, algo de especial aconteceu lá mesmo, na casa de show Music Box: a capital portuguesa se rendeu aos orixás do candomblé e da umbanda através do show dos brasileiros Juçara Marçal e Kiko Dinucci. A apresentação reuniu músicas em homenagem a Omolu, Yemanjá, Xangô, Iansã, entre outras entidades muito cultuadas no Brasil e no continente africano, presentes no memorável disco Padê, primeiro álbum da dupla, lançado em 2008. Além dos clássicos do disco, o público também pôde conferir os projetos musicais mais recentes da dupla.

De fato, a Music Box não é muito grande, porém, a casa de show, naquela noite, estava bem cheia. Eram muitos os que faziam coro junto com a dupla, principalmente quando surgiam as músicas de maior sucesso. A canção que dá nome ao disco, também chamada Padê, foi a que inaugurou o show de Juçara e Kiko em Lisboa. Não demorou muito para que ombros e pernas começassem a se movimentar com o ritmo da música, que alguns fechavam os olhos para cantar.

O show aconteceu em um ano marcante para a carreira de Juçara Marçal: a cantora fez 60 anos no último mês de janeiro e comemora o auge de sua carreira após três décadas construindo uma identidade musical de forma totalmente independente no Brasil. A cantora teve o caminho cruzado em 2004 com o de Kiko Dinucci, cantor, compositor e guitarrista paulistano. O álbum Padê começou a delinear o universo musical da dupla – pautando inclusive o trânsito dos artistas por temas como a religião afro-brasileira, abordados com a virulência do punk rock. Na sequência da edição do disco, Juçara e Kiko formaram o trio Metá Metá com o saxofonista Thiago França.

Um dos momentos altos do show foi quando a dupla tocou “São Jorge”. Zumbi e a escravidão no Brasil também foram lembrados na música “Batuque”. Canções do álbum “Metá Metá”, lançado em 2010, como “Vias de Fato”, também foram incluídas no repertório. Alguns clássicos foram deixados para a hora do bis, como a música “Roda de Sampa”. A dupla finalizou a apresentação com a canção “Oranian”, com gritos de “mais um” da plateia.

Em maio do ano passado, a Time Out Lisboa publicou uma reportagem onde procurava o autor romântico que teria deixado à beira do Rio Tejo champanhe, pipoca, flores e cigarros. Sim, a clássica imagem de uma oferenda foi confundida pelos portugueses como se fosse uma tentativa de conquistar o ser amado, ou seja, uma prova de amor. O veículo fez uma campanha para encontrar quem era esse ser apaixonado, algo que fez os brasileiros caírem na gargalhada. Óbvio que foi questão de tempo para a Time Out perceber o erro e também encarar com muito bom humor o episódio. Algo que prova que parte da nossa cultura ainda é realmente novidade para os portugueses. Naquela noite, houve uma aproximação, mesmo que tímida, da cultura entre os dois países.

Acompanhar um show onde uma grande quantidade de gente – a maioria brasileiros, claro – canta e pede, por exemplo, a bênção do orixá Omolu (na música “Atotô”), num país em que muito pouco se entende das religiões afro-brasileiras, é de causar emoção até para os que não conhecem todas as músicas da dupla de cor. É quase como ser teletransportado de uma das ruas mais animadas da capital portuguesa para um típico terreiro instalado numa periferia qualquer de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Belém do Pará.