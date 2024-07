Sistema de cashback faz sucesso na Eletromóveis; Fibra lança três cursos de pós-graduação

• Celebração com Sorteio:

O empresário Renato Oliveira, fundador da RST Engenharia Elétrica, vem consolidando cada vez mais a sua empresa no mercado. Um sinal disso são as premiações que vem conquistando, sendo uma delas, o reconhecimento de Líder no mercado. E para celebrar com seu público, a cada R$ 10.000,00 em projeto de energia solar, o cliente ganha um cupom e a oportunidade de ganhar um carro zero. O sorteio será dia 21 de dezembro e os cupons serão válidos até 20 de Novembro.

• Sebrae na sua Praia:

A quarta edição do Sebrae na Sua Praia começou no dia 17 de julho e segue até o dia 4 de agosto, atendendo o público sempre das 17h às 22h, com palestras de capacitação e exposição de produtos de 112 pequenos empreendimentos. O objetivo principal do espaço é promover capacitação para pequenos empreendedores e incentivar trocas com o público que visita a exposição, localizada no canteiro central da orla da Praia do Maçarico, no município de Salinópolis.

• Refibra Pará:

Tudo sobre revestimento, reforma e impermeabilização de piscinas, banheiras e cisternas em fibra de vidro (PRFV) está no leque de serviços oferecidos pela Refibra Pará. A empresa vem realizando serviços em diversos condomínios de Belém e região metropolitana, além de clubes e instituições. Conheça mais no perfil do Instagram @refibrapara.

• Cashback:

A Eletromóveis faz o maior sucesso com o sistema de cashback. Na compra de qualquer item da loja, o cliente recebe uma parte do valor de volta em créditos para usar em futuras compras. Siga o perfil @lojaseletromoveisoficial no Instagram e fique por dentro das novidades.

• Enem 2024:

No Qi Vestibulares a preparação para o Enem é completa, pois, no intensivo você tem acesso a planner de estudos, resumos e diversos exercícios. Além disso, possui dois treinos de tempo que irão ser fundamentais na preparação do aluno, já que ele monitora o tempo que ele leva na resolução de cada questão. E ainda: dois simulados com correção TRI. Saiba mais pelo perfil no Instagram @qivestibulares

• Defesa do Consumidor:

A Asdecon - Associação de defesa dos consumidores vítimas de juros abusivos atua há mais de 12 anos na defesa dos consumidores contra os abusos praticados pelas instituições financeiras, promovendo assessoria, aconselhamento e orientação para melhorar a qualidade de vida de seus associados. Os atendimentos são realizados na Avenida João Paulo II, 119, Entre Antonio Baena e Curuzu. Saiba mais no perfil dele no Instagram @asdeconjurosabusivos

• Lançamento:

O Centro Universitário Fibra lançou três novos cursos de pós-graduação, ampliando suas ofertas acadêmicas e atendendo a demandas emergentes do mercado de trabalho. Os novos cursos são “Transtornos Funcionais Específicos: Déficit de Atenção, Hiperatividade e Dislexia”, “Atenção Multiprofissional em Oncologia” e “Gestão e Controle da Qualidade Laboratorial”. Com estas novas opções, o Centro Universitário Fibra reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica e a formação de profissionais preparados para enfrentar os atuais desafios do mercado. Inscrições no site da instituição.