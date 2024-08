'X fora por 10 dias! Elon Musk fora!', ordenou Nicolás Maduro na Venezuela

Moeda

Após dias de turbulência, o dólar encerrou a semana em queda de 1,07%, a R$ 5,51 - a menor cotação desde 17 de julho.

Preocupação

A OMS convidou fabricantes de vacinas contra a mpox a submeterem as doses para aprovação de uso em caráter emergencial.

(J. Bosco)

"X fora por 10 dias! Elon Musk fora!”

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ordenou um bloqueio de 10 dias no acesso à rede social X no país, acusando o proprietário Elon Musk de usar a rede social para promover ódio após a disputada eleição presidencial.

CRIMES AMBIENTAIS

COMBATE



A prefeitura de Belém instalou, nesta semana, um comitê permanente de combate a crimes ambientais, composto por agentes das secretarias municipais de Urbanismo, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, Fundação Papa João XXIII, Guarda Municipal e agências distritais. O grupo será responsável pela fiscalização e aplicação das medidas jurídicas contra quem praticar crimes ambientais na cidade, como o descarte irregular de lixo, todos os dias da semana em todos os turnos. Além da fiscalização nas ruas, o comitê contará com uma importante aliada: a sala de videomonitoramento da Guarda Municipal que possui câmeras instaladas em vários pontos da cidade, transmitindo imagens em tempo real. Além da fiscalização ostensiva, o comitê também vai realizar ações de educação ambiental, assistência social e saúde.



TECNOLOGIA

BIODIVERSIDADE



Projeto que alia tecnologias de sensoriamento remoto e os conhecimentos indígenas é finalista do X Prize Rainforest. A competição global incentiva a busca de soluções para a análise e monitoramento da biodiversidade em áreas de floresta tropical ainda não exploradas. Foram mais de 200 equipes inscritas e apenas seis finalistas. Entre elas, o Brasil está representado por uma equipe inovadora que conta com especialistas indígenas da etnia Baniwa; Glenn Shepard, do Museu Goeldi; além de engenheiros e pesquisadores dos Estados Unidos e do Quênia.



CONSERVAÇÃO



O trabalho é realizado na Terra Indígena Alto Rio Negro, na região de fronteira entre o Brasil, Colômbia e Venezuela. O sistema desenvolvido tem baixo custo e permite conhecer a composição de espécies, estoques de carbono, focos de desmatamento e outras informações importantes para estratégias de conservação.



PRÊMIOS



O vencedor será anunciado em novembro, no Rio de Janeiro e os melhores colocados receberão US$ 7 milhões em prêmios.



VALE

INOVAÇÃO



A Companhia Vale conquistou o primeiro lugar do Prêmio Valor Inovação 2024, um ranking com as empresas mais inovadoras do País. A Vale foi a primeira colocada no setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia. O resultado foi anunciado em cerimônia realizada nesta semana, em São Paulo. É a quinta vez consecutiva que a empresa alcança a liderança na categoria.



PROJETOS



Entre os projetos que resultaram na premiação estão o uso de 28 caminhões autônomos e o investimento em inteligência artificial que já conta com cerca de 30 produtos e 1.500 modelos implantados em 70 projetos.



CÍRIO

ESTRUTURAS



Foi aberto o prazo para solicitações de instalação de estruturas, incluindo praticáveis, palcos, palanques, tablados, tapumes e arquibancadas, ao longo do trajeto da Trasladação e da Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024. Os pedidos podem ser feitos até 27 de setembro, para garantir a realização das vistorias necessárias para a aprovação das autorizações. As solicitações devem ser encaminhadas ao Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) ou entregues diretamente na Seurb, na avenida Governador José Malcher.



AUTORIZAÇÃO



Os interessados devem informar à Seurb os detalhes sobre as estruturas a serem instaladas, com o cronograma de montagem e desmontagem, além dos projetos ou croquis com o devido registro de responsabilidade técnica de engenharia ou arquitetura e os pareceres da Fundação Cultural de Belém e do Corpo de Bombeiros Militar, aprovando os equipamentos. Todos os equipamentos instalados serão fiscalizados. Os não autorizados ou que estiverem em desacordo com o aprovado, sofrerão as medidas e sanções cabíveis.



ELEITORES

MAPA



Fechado o cadastro de eleitores, Belém segue como o maior colégio eleitoral do Estado com 1.056.697 eleitores, seguido por Ananindeua (357.989), Santarém (246.570), Parauapebas (200.529) e Marabá (176.523). Com crescimento superior a 10%, Parauapebas teve o maior aumento percentual de aptos a votar, seguido por Marituba (8,66%) e Santarém (3,86%).

Em Poucas Linhas

- Começou a movimentação em busca de pesquisas eleitorais e muitos institutos oferecem resultados a gosto do freguês. Resta saber se esse tipo de estratégia ainda tem efeito sobre o eleitorado.



- A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) apresentou na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), esta semana, o projeto indicativo ao governo do Estado para que seja instituída a Política Estadual de Atenção às Emergências Climáticas e o Combate ao Racismo Ambiental. A proposta está em consonância com a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável.



- Lívia Duarte defende, na justificativa do projeto, que seja concretizado um planejamento capaz de conter os danos causados pela degradação ambiental e os efeitos climáticos, e que seja capaz de garantir segurança climática e ambiental às populações afetadas pela falta de saneamento básico e de urbanização das áreas que ocupam.



- Na próxima segunda (12) será inaugurado o novo espaço de atendimento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PAP) e da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, a MÚTUA-PA.



- O novo espaço é resultado da ampliação e modernização pela qual o Conselho vem passando. Na ocasião, também será lançado o programa “Égua: taxas zero!”, que oferecerá descontos e cashback aos profissionais e funcionários do Crea-PA.



- A Arquidiocese de Belém inicia o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os seus agentes de pastorais, com aula inaugural às 8h deste sábado, na Faculdade Católica de Belém, na BR-316.



- A apresentação será feita por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém e referencial para o Múnus da Caridade. O objetivo do curso é promover capacitação aos agentes das pastorais, especialmente os catequistas das oito Regiões Episcopais.