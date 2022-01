Guerra contra o coronavírus

Agentes da segurança pública deflagram, hoje, uma operação especial de fiscalização preventiva ao avanço da covid-19.

Perigo no trânsito

Muitos semáforos de Belém param de funcionar durante os temporais, o que aumenta o risco de acidentes.

Elza Soares (J. Bosco)

"Venho do planeta fome”

ELZA SOARES, em 1953, ao se apresentar, aos 16 anos, no programa de Ary Barroso e ser perguntada por ele de que planeta a menina simples tinha vindo. Elza usou a voz para definir sua vida e o mundo. A artista carioca, um dos ícones das causas feministas e do movimento negro no país, morreu, ontem, aos 91 anos. “Vim do planeta fome e continuo no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível, a gente vive nisso”, disse ela, ao atualizar sua antagônica frase, em entrevista ao portal G1, em 2020, ao comentar a situação do país.

COVID-19

Impacto



Apesar do aumento do número de casos positivos de covid-19 nos municípios que integram a Região Metropolitana de Belém nos últimos dias, a rede pública de saúde informa que não foram impactadas as ocupações de leitos clínicos ou de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Ouvidos pela coluna, os médicos que fazem o combate à pandemia dizem que isso se deve ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus, já que os pacientes vacinados desenvolvem sintomas mais leves. Porém, o que preocupa os gestores da saúde é o atendimento para quem procura as unidades hospitalares.



Afastamentos



Os novos casos positivos têm atingido profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e técnicos, que acabam afastados do trabalho para a segurança das equipes e pacientes. Com isso, os profissionais que continuam trabalhando estão fazendo esforço adicional, com a lotação na maior parte das unidades de saúde, que têm recebido uma alta procura de pacientes sintomáticos. No Hospital Pronto-Socorro Municipal “Mário Pinotti”, a principal unidade de urgência e emergência de portas abertas em Belém pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi registrado, ontem, um total de 27 afastamentos somente no setor de enfermagem.



Equipe



No município de Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que é referência no atendimento à vítimas de acidentes, por exemplo, também está com muitos profissionais afastados do trabalho, o que causou a suspensão de cirurgias eletivas, devido à situação crítica no bloco cirúrgico, que está com duas salas fechadas, ou seja, a metade da capacidade. A orientação é retomar os procedimentos cirúrgicos somente com a melhoria da situação.

FERROGRÃO

Logística



Entrou na pauta de ontem, na reunião do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Pará, as informações publicadas por O LIBERAL, dos 20 pedidos de construção de novas ferrovias no Estado, com investimentos previstos de mais de R$ 50 bilhões, feitos ao Ministério da Infraestrutura. A notícia gerou repercussão também no meio empresarial, que pede a cobrança mais veemente de mobilizações para a liberação da Ferrogrão, estratégica para ligar Sinop, no Mato Grosso, ao Porto de Miritituba, no Pará, cujo destino está, ainda, no aguardo de decisão de liberação da licença ambiental pelo Supremo Tribunal Federal, por conta de uma ação de autoria do PSOL.

Imbróglio



Um empresário mais observador comparou o encontro, no que se refere ao impasse criado no STF pelo PSOL, a um “muro das lamentações”, diante do silêncio e da falta de reação do setor político para destravar o imbróglio. Sem a ferrovia, representantes do setor de hidrovias destacaram as perdas e a redução do protagonismo do Pará na exportação de grãos. Prejudicaria o potencial do corredor de exportação do Mato Grosso, que abasteceria os portos do chamado Arco Norte, descendo então para o porto de Santos, em São Paulo, deixando a região amazônica com mais esse prejuízo.

CALOUROS

Habilitação

Diante do cenário pandêmico, a Universidade Federal do Pará (UFPA) informa que os calouros dos processos seletivos seletivos 2021.1 (primeira, segunda e terceira chamadas) e do PS-2021.2 (primeira chamada) poderão fazer a entrega dos documentos físicos da habilitação em nova data, ainda a ser informada. Quem esteve ontem na UFPA recebeu atendimento, mas a decisão foi tomada para que os calouros com suspeitas ou positivados para a covid-19 tenham nova oportunidade de entregar a documentação. Já os calouros das chamadas seguintes não precisam comparecer, pois já concluíram o processo na habilitação original, que ocorreu de modo presencial.

ÍCONE

Despedida



A morte da cantora Elza Soares, aos 91 anos, foi lamentada também entre fãs da cantora em Belém, onde ela fez o último show da carreira. Elza se apresentou há um mês, em 19 de dezembro, no encerramento do Festival “Psica’, e encantou o público em apresentação ao lado do rapper Renegado. Na passagem pela capital paraense, ela ainda teve um encontro com a cantora Dona Onete e outras vozes de resistência e de pautas feministas como a professora Zélia Amador de Deus e a cantora Keila.



Em poucas linhas



Ontem, no aniversário do município de Soure, as pessoas com esquema vacinal completo contra a covid-19 concorreram em um sorteio com diversos prêmios ofertados pela prefeitura.



A área da saúde garante que a estratégia surtiu efeito já no anúncio do que ocorreria ontem, e a procura por vacina aumentou às vésperas do evento, no qual o acesso foi rigoroso quanto à apresentação do comprovante de vacinação.



A cerimônia de transmissão de comando na Base Naval de Val-de-Cães ocorrerá hoje, a partir das 9h. Assume o cargo o engenheiro naval Otávio Henrique Paiva Martins Fontes. Ele substitui o capitão de mar e guerra Rodrigo Antônio da Costa.

Depois da Fundação Cultural do Município de Belém e da Secretaria Municipal de Educação suspenderem temporariamente o atendimento ao público externo, ontem foi a vez da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).



Por se tratar de serviço essencial, a Sesan reforçou a divulgação do número de telefone para que os usuários possam fazer solicitações de serviços ao Departamento de Resíduos Sólidos, o Disk Entulho (98499-0059).



O Boletim da Defesa Civil Municipal em Marabá, sudeste do Pará, atestou que o nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas recuou em um centímetro, em relação ao dia anterior.



Já o número de famílias atingidas subiu para 4.097. A Prefeitura de Marabá já construiu 20 abrigos oficiais.



Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que estará no dia 4 de fevereiro inspecionando o andamento da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia em trecho da rodovia BR-153.



A estrutura tem 1,7 quilômetro e vai interligar as cidades de Xambioá, em Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará.