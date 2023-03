Renegociação de dívidas

O Feirão Limpa Nome, do Serasa, termina nesta sexta (31). Para renegociar débitos, basta acessar o www.serasa.com.br.

Ajuda humanitária

Centenas de militares do Comando Militar do Norte estão integrados com a Defesa Civil no socorro às vítimas das enchentes no Pará.

Geraldo Alckmin (J.)

"Vamos trabalhar para baixar.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ao criticar o valor da taxa básica de juros, que está em 13,75%. Ele disse ontem que não há justificativa para o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo.

BOLO

DISTRIBUÍDO

No aniversário de 396 anos do mercado Ver-o-Peso, além da presença das autoridades e dos discursos que garantiram, novamente, a reforma do espaço, chamou a atenção do público a organização do corte do bolo, bem melhor do que ocorreu em 12 de janeiro, no aniversário de Belém, quando até baldes surgiram lá para levar partes do bolo para casa. Desta vez, o bolo especial para o Ver-o-Peso, com dez metros de comprimento, foi melhor distribuído ao público presente no estacionamento da feira, depois que todos cantaram o tradicional parabéns ao maior cartão-postal da cidade. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do café com os feirantes, após o anúncio de investimentos de R$ 100 milhões no projeto de revitalização do complexo. Parte desse valor já está garantida em empréstimo da Caixa Econômica Federal.

DÚVIDA

A festa em torno da maior feira livre da América Latina reacendeu um antigo debate. Afinal, qual é a real idade do complexo? No material oficial do município de Belém, neste 27 de março são comemorados os 396 anos do Ver-o-Peso. Já o Instituto Nacional de Patrimônio Artístico Nacional (Iphan) contabiliza 398 aniversários, e o Instituto Ver-o-Peso fala em 397. A diferença se dá porque cada uma das instituições considera como marco a abertura de um espaço do complexo formado pelo Mercado de Ferro, Feira do Ver-o-Peso, Feira do Açaí, Feira da Pedra do Peixe e Mercado de Carne, que juntos reúnem 1.193 permissionários.

INDÍGENAS

CULTURA

Em mais uma ação envolvendo educação dos povos indígenas, o Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação, desta vez, a instituições públicas estaduais e ao município de Paragominas, para que incluam a disciplina “língua materna e suas tradições” na grade curricular das escolas que atendem aldeias situadas no município.

DIVERSIDADE

No documento, o MPF diz que essa medida é necessária e “contribuirá para que os estudantes de aldeias indígenas tenham uma educação diversificada e inclusiva, que respeite parâmetros sociais, etnográficos e culturais”. Caso a recomendação não surta efeito, o MPF levará o caso à Justiça.

GOLPES

MENSAGENS

Os microempreendedores individuais (MEIs) se tornaram, nos últimos dias, os novos alvos das mensagens enviadas por golpistas que cooptam as vítimas por meio de aplicativos.

ALERTAS

Com o aumento das ocorrências, o governo federal está intensificando os alertas às pessoas que são MEIs, inclusive com uma série de orientações no próprio Portal do Empreendedor, a plataforma on-line de regularização do MEI, que publicou as orientações em seu endereço, mas não as envia aos usuários, assim como não envia qualquer outro tipo de mensagem ou correspondência que peça pagamento de boletos.

COBRANÇAS

Entre as orientações, a plataforma avisa que os únicos serviços cobrados são a inscrição de MEI, a alteração de cadastro e baixa de MEI, mas somente se houver solicitação prévia do microempreendedor. O objetivo de divulgar os alertas é justamente para evitar que os MEIs, que são donos de pequenos negócios com poucos investimentos, ainda tenham prejuízos com as fraudes. Mas a plataforma pede que tanto tentativas de golpe como golpes concretizados sejam denunciados à Polícia Civil de cada estado.

CHUVAS

ALAGAMENTOS

Trinta cidades da Amazônia Legal estão em situação de emergência por conta das chuvas fortes. No Pará são nove as cidades atingidas por alagamentos, segundo dados da Defesa Civil. Os maiores problemas estão se concentrando agora às margens do rio Tocantins, que chegou a 11,86 metros ontem. No Acre, cerca de 20 mil pessoas estão desabrigadas. Na capital, Rio Branco, 48 bairros foram inundados. O vizinho estado do Maranhão foi o mais atingido até agora pelas chuvas. Os municípios em situação mais crítica ficam nas regiões de Caxias, São Luís e Santa Inês — situadas ao norte e ao leste do estado. E a situação não deve melhorar nas próximas horas. Ontem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais anunciou que a previsão é de risco moderado, com chuvas fortes para norte e leste maranhenses, nordeste paraense e Região Metropolitana de Belém.

Em Poucas Linhas

► Lançados para venda ontem, foram quase esgotados até o final da tarde os ingressos do jogo de volta, amanhã, entre Remo e Paysandu, pela semifinal da Copa Verde.

► O evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é também o segundo teste no novo estádio Mangueirão, que será inaugurado oficialmente no próximo dia 9 de abril, coincidindo com a última rodada da primeira fase do Parazão 2023.

► Com objetivo de atender aos associados das regiões mais distantes, o juiz Líbio Moura, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa), passa esta semana na estrada, em visita aos polos da Amepa na região sudeste do Pará.

► A Aliança Francesa de Belém abre na próxima sexta-feira (31) a exposição fotográfica “Sob a pele”, da artista francesa Pauline Daniel, que propõe uma reflexão sobre o desperdício de alimentos. Será às 17h, no espaço Solar da Beira, ao lado do mercado Ver-o-Peso.

► Em preparação para a Semana Santa, a Arquidiocese de Belém segue até 5 de abril com o mutirão de confissões, em todas as 106 paróquias das oito Regiões Episcopais da Região Metropolitana de Belém.

► A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil de Belém, promove amanhã um dia para a entrega de brinquedos, roupas e sapatos adultos e infantis.

► São peças novas e usadas, todas em bom estado de conservação, arrecadadas durante campanhas ou entregues diretamente na sede da Defesa Civil.

► Os itens estarão disponíveis das 9h às 13h, na sede do órgão, localizada no prédio da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

► O público-alvo é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para beneficiar o maior número possível de famílias, haverá limite de dez peças por pessoa.