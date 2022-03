'Vacina vai proteger', diz Barack Obama após diagnóstico de covid-19

Triste realidade no país

Defensorias públicas veem aumentar casos de furto de comida na pandemia. A fome e o desemprego estão entre as motivações.

Carga de R$ 352 mil

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará apreende 62 mil litros de álcool combustível em Conceição do Araguaia por não ter nota fiscal.

Barack Obama testa positivo para covid-19 (J.Bosco)

"Vacina vai proteger”

BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, ao anunciar que está com covid-19. Obama recebeu as duas doses de vacina e mais a dose de reforço. A ex-primeira-dama Michelle Obama, também vacinada, recebeu diagnóstico negativo para a doença. “Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem”, escreveu em uma rede social.

DESEMBARGO

VAGA

Está cada dia mais acirrada a corrida pela vaga deixada pelo desembargador Milton Nobre no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A vaga pertence ao chamado Quinto Constitucional, ou seja, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA) fazer a indicação dos postulantes. Na semana passada, o advogado Ricardo Dias anunciou que também está entre os que aguardam a publicação, pela OAB-PA, do edital para formalizar a inscrição.

LISTA

Até o momento, a lista já inclui nomes como Haroldo Gaia, Valério Saavedra, Carlos Kayath, Alano Pinheiro, Diogo Condurú, Alex Centeno, Leonardo Pinheiro, João Índio e Mário Paiva, além de uma candidatura feminina, com o nome da procuradora do Estado, doutora em direito, Anete Penna.

BISPO

TRANSFERÊNCIA

A ida do bispo Dom Altevir da Silva para Tefé (AM) é vista como uma grande perda para a mobilização popular do Pará. Ele comandava a Diocese de Cametá, uma das áreas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional (CNBB) Norte 2. Recentemente, o sacerdote assinou carta de alerta sobre os riscos da construção da hidrovia Araguaia-Tocantins para as populações que têm suas vidas relacionadas ao rio Tocantins. O documento foi redigido ao final de uma caravana que percorreu onze municípios paraenses.

NOMEAÇÃO

Em carta, a Diocese de Cametá enfatizou que “a atuação como pastor preocupado com a defesa do Rio Tocantins, dos territórios e da nossa casa comum não serão esquecidos”. Dom Altevir tem 59 anos de idade, é acreano e traz no histórico trabalho missionário na Nigéria, país africano, e como vigário em Minas Gerais e Roraima. A nomeação para Tefé foi anunciada pelo Papa Francisco no último dia 9.

PREFEITO

MÚSICA

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), que também flerta com as artes, lança na quinta, 17, no Espaço Ná Figueiredo, em Belém o seu primeiro álbum autoral com músicas gravadas nas vozes de nomes como Andrea Pinheiro, Dayse Addario e Olivar Barreto, entre outros. O show tem entrada franca e a venda do álbum será revertida para obras assistenciais. Edmilson assina a autoria de nove canções que passeiam por vários gêneros musicais.

MANDATO

COLETIVO

Está marcada para hoje, às 11h, a posse da Bancada das Mulheres Amazônidas, primeiro mandato coletivo na Câmara de Vereadores de Belém. A confirmação da posse veio após a cassação, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, do mandato do partido Avante, acusado de fraude na cota de gênero nas eleições municipais de Belém em 2020. No mandato coletivo, Gizelle Freitas será a representante legal presente às sessões. Fafá Guilherme, Kamilla Sastre e Jane Patrícia serão covereadoras.

CÍRIO

ADAPTAÇÃO

Apesar de ter anunciado a programação completa do Círio 2022, a Diretoria da Festa de Nazaré ressalta que a realização de todas as procissões dependerá da pandemia ao longo deste ano. Os dados atuais permitem supor que haverá condições de manter a programação, mas se houver alguma reviravolta na tendência do aumento de casos, a programação poderá sofrer adaptações como nos últimos 2 anos.

MUDANÇA

PARTIDO

Lideranças do interior, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores do PSDB desaprovam a falta de reconhecimento interno que não abriu espaço para a candidatura de Flexa Ribeiro ao Senado para 2022 pelo partido. Por isso, a mudança de legenda é compreendida como reconhecimento por outros partidos pelo trabalho feito pelo parlamentar quando ocupou a cadeira, entre 2005 e 2018.

ESCOLHAS

Flexa sempre figurou com boa avaliação, entre os parlamentares com melhor desempenho, segundo o Congresso em Foco e Diap, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Com cerca de 30 anos no ninho tucano e tendo sido convidado ao partido pelas mãos de Almir Gabriel, Flexa ainda não escolheu a nova legenda e tem convites do Podemos, PP, PDT, PSD e Cidadania. A definição do novo rumo de Flexa será conhecida nos próximos dias.

Em Poucas Linhas

► Após reclamações de moradores da nova avenida Padre Bruno Sechi, antiga estrada da Yamada, o governo do Estado cobriu os sonorizadores que antecedem as lombadas da via. Os sonorizadores são usados para chamar a atenção de motoristas para reduzir a velocidade antes da lombada. Porém, o barulho feito pelos pneus nas ranhuras no asfalto é ouvido uma vez pelo motorista, mas continuamente - e pela madrugada - pelos moradores, que estavam perdendo o sono com o barulho, literalmente. Sensível às queixas dos moradores, o governo estadual e as equipes cobriram os obstáculos. Aliás, o trânsito na área melhorou consideravelmente nos horários de pico.

► A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, realizou na semana passada, a 2ª sessão ordinária do Conselho Seccional no triênio 2022-2024. No encontro, foram empossados os diretores e conselheiros subseccionais da OAB em Marituba. A 28ª subseção da OAB no Pará terá abrangência em Benevides, Santa Bárbara do Pará e Distrito de Mosqueiro, contemplando cerca de 180 advogados.

► O deputado federal Eduardo Costa (ainda no PTB) disse à coluna que deixará para os “45 do segundo tempo” o anúncio de sua nova legenda. Ou seja, a decisão deve ser divulgada apenas no fim do prazo da chamada janela de migração partidária, no dia 2 de abril.

► Com a retomada das viagens, anunciada no último sábado, o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás passou a circular com 100% de sua capacidade. A medida, segundo a Vale, responsável pela operação, leva em consideração o avanço da vacinação da covid-19. A venda de bilhetes segue prioritariamente pela internet com antecipação de até 45 dias.