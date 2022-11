Sorriso amarelo

Pesquisa norte-americana mostra que o uso regular de cigarros eletrônicos aumenta o risco de cáries no dente.

Cacau paraense

A produção cacaueira paraense concorre hoje ao título de “Melhor Cacau do Brasil”. No páreo estão Bahia e Espírito Santo.

Richarlison (J.)

"Um dos mais bonitos da minha carreira”

RICHARLISON, o Pombo, ao comentar o gol de voleio que deu a primeira vitória do Brasil, na estreia da seleção na Copa do Mundo, no Catar. O atacante marcou duas vezes sobre a Sérvia, na partida encerrada em 2 a 0.

DOCUMENTÁRIO

“SEU ROMULO”



O Grupo Liberal exibe hoje, em duas sessões especiais para seus colaboradores, o documentário “Romulo Maiorana – 100 Anos de História”. Com duração de 60 minutos, o filme é um passeio pela história de “Seu Romulo”, idealizador e fundador do que veio a ser o maior grupo de comunicação da Amazônia. O “doc” reúne imagens inéditas com familiares, funcionários e amigos.



CELEBRAÇÃO



O lançamento do documentário é parte da celebração pelos 100 anos de Romulo Maiorana. O centenário também será tema para a edição especial de O LIBERAL que, neste fim de semana, circula com datas de sábado, 26, e domingo, 27. A exibição do filme será às 10h e 16h30, no auditório do prédio-sede do jornal.

LIXO

IRREGULAR



Reportagem especial de O Liberal Ananindeua, encartado na edição do jornal desta sexta-feira, 25, mostra o resultado da ronda da equipe de reportagem que, durante a semana, atendeu ao chamado de moradores e percorreu vários bairros do município, confirmando uma série de irregularidades na coleta de lixo doméstico, comercial e das feiras do segundo maior município da Região Metropolitana de Belém.



DESCASO



Um dos locais mais sensíveis é o ponto de descarte de lixo em frente à Escola de Ensino Fundamental Benedito Celso Pádua Costa, localizada na rua Zacarias de Assunção, muito próximo à sede da Prefeitura de Ananindeua. Moradores atribuem à demora da coleta, que deveria passar no local três vezes por semana, a causa para a proliferação de ratos e outros insetos nas proximidades da escola, colocando em risco a saúde das crianças. Mais adiante, a alguns quilômetros dali, no bairro do Guajará, a situação também é grave.

Piora

De acordo com os moradores, a coleta de lixo está piorando em relação ao ano anterior. Os pontos de lixo acumulado podem ser conferidos, desde as vielas mais simples até a estrada do Guajará, principal via de tráfego do bairro. Ali, bem próximo a uma movimentada parada de ônibus, há um grande ponto de acúmulo de lixo, onde o mau cheiro faz companhia a quem espera pelo transporte.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES



Exportações de madeira estão em alta no Pará. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, a venda internacional de produtos madeireiros cresceu mais de 106% em valor e 28% na quantidade exportada, quando comparada com o mesmo período do ano passado.

negócios

Nesses meses, foram movimentados cerca de US$ 318 milhões e mais de 237 mil toneladas de produtos, com destaque, mais uma vez, para pisos e decks, o principal item de madeira que sai dos portos paraenses. Os Estados Unidos seguem firmes como o principal parceiro comercial do Pará, representando quase 50% do valor total exportado no período.

TRILOGIA

PASTORA



O jornalista paraense Ullisses Campbell estará em Belém no dia 15 de dezembro para lançar o livro “Flordelis - A pastora do Diabo”. A obra fecha a trilogia “Mulheres Assassinas”, formada por biografias não-autorizadas de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. No novo livro, o jornalista defende a tese de que a ex-deputada federal, condenada a 50 anos de prisão, por ter mandado matar seu marido, pastor Anderson do Carmo, nunca foi mãe de 50 crianças.

PASTORA

De acordo com o livro do autor, Flordelis roubava crianças de moradoras de rua e arregimentava adolescentes infratores para montar uma organização criminosa disfarçada de família. Campbell trabalhou em O LIBERAL, onde ganhou um prêmio Embratel de Jornalismo, em 2001. A noite de autógrafos, que tem apoio do Grupo Liberal e da agência Temple Comunicação, será realizada na Livraria Leitura, das 18h30 às 21h30.

EM POUCAS LINHAS

► A Justiça do Trabalho da 8ª Região inaugurou as instalações do seu Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no dia 24, na sua sede, em Belém.



► A criação do LIODS é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e visa estimular o desenvolvimento e implementação das ações inovadoras dentro do Judiciário, para melhor atendimento da sociedade.



► O advogado criminalista Lucas Sá protocolou, nesta semana, um pedido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para que os custodiados do sistema prisional do Estado do Pará possam assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

► Dentro da lei de execuções penais, consta como direito do preso a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Para o advogado, o futebol também é uma forma de ressocialização.

► O hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o HPSM da 14 de Março, referência de trauma do município, o único em que são realizadas cirurgias nas especialidades de traumatologia e neurocirurgia, segue sem médicos especialistas desde o último dia 11.

► Fontes da coluna informaram que, após duas semanas de paralisação, não houve qualquer sinal, por parte Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), de que pretende dar início aos pagamentos em atraso de quatro meses.

► Após um 1º tempo sofrido, em que o placar não saiu do zero a zero, os brasileiros soltaram, por duas vezes, o grito de gol contra a Sérvia, que sucumbiu ao competente ataque da seleção.

► Dois a zero para o Brasil, com gols de Richarlison, foi um placar digno da estreia, contra uma Sérvia que jogou quase o tempo todo tempo na retranca.

► Na segunda-feira, 28, às 13 horas, tem mais emoção. Será contra a Suíça.