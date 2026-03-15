'Um cinema que olha para o passado, algo que o Brasil geralmente evita fazer', diz Kleber Mendonça

Inovação assustadora

Mulher leva caixão para encher em cinema de Santo André aproveitando promoção do Dia da Pipoca.

Avanço

Senado aprova projeto para acelerar imunoterapia contra o câncer no SUS. Texto altera a Lei Orgânica da Saúde.

“Um cinema que olha para o passado do nosso País, algo que o Brasil geralmente evita fazer”

Kleber Mendonça Filho, cineasta, diretor de “O Agente Secreto”, em entrevista à Veja.

GASOLINA

VARIAÇÃO

O preço da gasolina já passou dos R$ 7 na capital paraense nesta semana e está batendo os R$ 8 em vários pontos do Estado. Em Canaã dos Carajás, no oeste, por exemplo, estava em R$ 7,60 e, em um posto da área central de Belém, a placa indicava o litro a R$ 7,79. Nesta segunda-feira (16) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulga levantamento com a variação da última semana, fortemente impactada pela alta do preço do petróleo, causada pela guerra no Oriente Médio. A previsão é de aumento recorde. O órgão alerta, contudo, que até a semana passada era possível encontrar o produto com variações de preço de quase R$ 1 de um posto para outro, o que reforça a necessidade ainda maior de pesquisa nesses tempos de oscilação.

DIESEL

Tão preocupante quanto a alta da gasolina é o aumento no preço do Diesel que, por ser o principal combustível do transporte de cargas e passageiros, tende a ter maior impacto sobre os custos logísticos, repercutindo, por exemplo, na inflação dos alimentos, especialmente os que vêm de outros Estados. As pesquisas do Dieese na semana passada apontavam o diesel S10 com média de R$ 6 por litro nos postos da capital.

RANCHO

LEILÃO

Avaliada em R$ 1,6 milhão, a sede do Rancho Não Posso me Amofiná, no bairro do Jurunas, em Belém, será o destaque do primeiro Leilão Unificado de Bens e Imóveis de 2026, que será realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Em formato on-line, o evento será na quarta-feira (18). Serão ofertados 80 lotes. Além da sede da tradicional escola de samba, estarão à venda embarcações, veículos e equipamentos. O leilão atende às Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. Os interessados devem se cadastrar no site norteleilao.com.br.

PARÁ

NÚMEROS

Segundo as análises da nova edição do boletim “Pará em Números”, desenvolvido pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), o Estado registrou superávit orçamentário de R$ 2,9 bilhões até outubro de 2025, com receita de R$ 44,2 bilhões e despesas de R$ 41,3 bilhões, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

INVESTIMENTO

O investimento público na indústria cresceu e alcançou R$ 90,2 milhões, quase o dobro de 2024, com destaque para a produção industrial, que recebeu R$ 52,2 milhões.

PROPAGANDA

MEMÓRIA

Será lançado, no próximo dia 30, o livro “O Sonho da Madison Avenue na Amazônia”, de Oswaldo Mendes, que atuou como jornalista e é um dos principais nomes da publicidade no Estado. Como jornalista, Mendes cobriu acontecimentos políticos e, em 1952, aos 23 anos, foi o único jornalista brasileiro a entrevistar, nos Estados Unidos, o cientista Albert Einstein. A matéria chegou a ser publicada na Revista Manchete, em 1955, quando o cientista morreu. O paraense também foi correspondente de revistas nacionais e colaborador da americana Time.

PIONEIRO

O livro discorre ainda sobre a trajetória da Mendes Publicidade. Pioneira no Norte do País e fundada com o sócio Avelino Henrique dos Santos, foi inspirada no modelo de negócio que os publicitários viram na Madison Avenue, em Nova Iorque. Mendes tornou-se o “papa da publicidade” paraense e ao longo de mais de 60 anos acumulou centenas de prêmios nacionais e internacionais.

POLÍCIA

ANIVERSÁRIO

A Polícia Civil do Pará completa 150 anos de atuação em 2026. Para marcar a data, a corporação realiza ao longo do ano uma série de programações comemorativas. Entre os eventos previstos estão o II Encontro Técnico das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, além de uma corrida de rua aberta ao público no dia 5 de abril, data oficial de aniversário da instituição, com concentração na sede da Delegacia Geral, em Belém.

Em Poucas Linhas

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) aprovou pedido de Consulta Prévia para obtenção de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para um empreendimento da empresa Masterboi Ltda.

O projeto prevê a geração de 4,3 mil empregos diretos e indiretos nos estados do Pará e Tocantins.

Na mesma reunião, realizada na semana passada, a Diretoria Colegiada da Sudam aprovou a realização de Consulta Prévia solicitada pela empresa Ald Bioenergia Deciolândia, que atua na produção de etanol de milho no estado Mato Grosso.

A marca paraense Seringô, que transforma borracha natural extraída por seringueiros, e caroços de açaí em roupas, calçados e biojoias sustentáveis, passou a contar com um espaço de exposição no novo Ponto BB, inaugurado pelo Banco do Brasil em Belém.

Os produtos vêm com um sistema de segurança que permite ao comprador identificar o produto original por meio de uma etiqueta que traz informações sobre a origem e autenticidade.

Em celebração ao Mês da Mulher, o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa) inaugura duas exposições na Casa Sesi Indústria Criativa.

A mostra “Todas e Todos por Elas: Vozes por Geordana”, realizada em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), propõe uma reflexão sobre o enfrentamento ao feminicídio e a importância da mobilização social pela proteção das mulheres.

Já a exposição fotográfica “Mãos de Mulher” reúne registros que evidenciam a força, a sensibilidade e o protagonismo das produtoras da Amazônia, retratadas sob o olhar de oito fotógrafas paraenses. A visitação é gratuita, de 17 de março a 30 de abril.

A 98ª edição do Oscar ocorrerá neste domingo (15) no Teatro Dolby, em Los Angeles, com transmissão ao vivo a partir das 20h de Brasília.