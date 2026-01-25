'Todo o plano de negócio era baseado no FGC', diz Vorcaro em depoimento

"Todo o plano de negócio era baseado no FGC”

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, admitiu em depoimento à Polícia Federal que havia problemas de caixa na instituição e disse que seu modelo de negócio tinha como base o Fundo Garantidor de Créditos, que é mantido com recursos do setor financeiro.

Devolução

FGC pagou R$ 26 bi a 67% dos credores do Banco Master para mais de 520 mil investidores até sexta-feira.

Programa federal

Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina hoje. Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar.

BELÉM

TURBULÊNCIA

Tem sido de intensa pressão o início do ano para o prefeito de Belém. Igor Normando enfrenta desde o último dia 16 uma greve dos servidores na rede municipal de ensino. A categoria cobra a revogação da lei que instituiu o novo Regime Jurídico Único, além do novo Estatuto do Magistério e da matriz curricular. O movimento aponta problemas na lotação, falta de professores e imposição de jornadas de 40 horas, com impacto direto no início do ano letivo.

EDUCAÇÃO

A secretária-geral do Sindicato dos Servidores na Educação, Silvia Letícia, afirma que a implantação da nova matriz curricular e a pré-lotação imposta pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) ampliaram a tensão nas escolas. Há unidades com paralisação total e outras com adesão parcial. A categoria mantém a greve, marcou nova assembleia e já anunciou novo ato para esta semana. Entre os problemas apontados pelos educadores está a decisão da prefeitura de Belém de criar a disciplina AML (Artes, Movimento e Leitura).

IMPROVISO

Com isso, Artes e Educação Física deixam de existir como aulas separadas e especializadas. Na prática, professores de Educação Física serão obrigados a ministrar aula de Artes e Leitura, e vice-versa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) determina que Artes e Educação Física são disciplinas obrigatórias. Transformá-las em um “combinado” improvisado é uma forma de economizar retirando direitos dos estudantes.

SAÚDE

E o cenário tende a se agravar. Servidores da saúde estão em estado de greve e convocaram assembleia para o dia 29, quando decidirão sobre a deflagração de paralisação geral. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde) também cobra a revogação integral da Lei 10.266/26 e estuda recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que suspendeu a liminar contra o pacote de projetos aprovado na Câmara.

PERSONALIDADE

CULTO

Repousam nas paredes do primeiro e do segundo andar da Câmara Municipal de Belém, iluminados por holofotes, retratos gigantes do governador Helder Barbalho. As “obras de arte” foram posicionadas de modo que quem adentra os corredores caminhe de frente para a “peça”, olhando o emedebista nos olhos. As fotografias têm mais de dois metros, são oficiais e mostram o político ostentando a faixa governamental, em um culto à personalidade poucas vezes visto no Estado.

CONSTITUCIONAL?

Para além de causar estranhamento, a imagem de um governador de Estado em uma casa de leis municipal é um acinte constitucional, posto que a Constituição Federal veda a promoção pessoal de autoridades em atos, obras ou serviços (art. 37, § 1º).

CASA DE LEIS?

Mas a lei, na casa de leis, é detalhe, já que a homenagem se mantém nos seus lugares, muito bem cuidadas, sem que ninguém se incomode. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Belém, o vereador John Wayne Holanda Parente.

SELEÇÃO

DISPUTA

Belém entrou oficialmente na corrida para sediar o amistoso de despedida da Seleção Brasileira de Futebol antes da partida para a Copa do Mundo de 2026. A Federação Paraense de Futebol (FPF) encaminhou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) propondo o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, como palco do último jogo do escrete canarinho no Brasil antes do embarque para os Estados Unidos.

CONDIÇÕES

No documento, a FPF sustenta que Belém reúne condições logísticas, climáticas e estruturais favoráveis, com destaque para a proximidade geográfica em relação aos países-sede do Mundial de Futebol e a possibilidade de adaptar o gramado ao padrão que será usado na competição.

CONCORRENTES

A candidatura paraense enfrenta concorrência de capitais como Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, que também se colocaram à disposição para sediar o amistoso que deve ocorrer em maio, ainda sem confirmação de adversário ou data fixa. A decisão sobre o local caberá à CBF nos próximos meses, às vésperas da estreia brasileira no Mundial.

EM POUCAS LINHAS

- Uma nova forma de pressão contra adversários políticos no Pará é atuar junto aos partidos para que estes recusem a filiação, a não ser que o interessado se submeta, por exemplo, a não disputar cargos que possam desagradar o cacique de plantão.

- Falando em eleições, quem viaja pelas estradas do Pará fica com a impressão de que a campanha eleitoral já começou. Há outdoors espalhados pelos quatro cantos do Estado. A vice-governadora e pré-candidata ao governo, Hana Ghassan, aparece na maioria deles.

- O acordo Mercosul/União Europeia surge como oportunidade para diversificar exportações paraenses. Em 2025, o Estado vendeu US$ 6,1 bilhões ao bloco, com destaque para a alumina calcinada.

- Mas a nova lei antidesmatamento da UE impõe um teste: sem adequação ambiental, o estado corre o risco de perder acesso a um dos mercados mais exigentes do mundo.

- A 13ª Zona Eleitoral, com sede no município de Bragança, no nordeste paraense, foi revitalizada.

- As obras na sede do cartório eleitoral incluíram melhorias nos sistemas de climatização, elétrico e hidráulico, além de infraestrutura arquitetônica, iluminação e sinalização, com a colocação de piso tátil para garantir a acessibilidade no local e a troca completa do piso na área de espera.

- Podem ser feitas até 13 de fevereiro as inscrições para concurso da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa). Os salários se aproximam de R$ 17 mil. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é a banca do certame.

- Pequenos investidores do finado banco Master que receberam recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) estão sendo assediados dia e noite por corretoras que prometem consultoria segura para realocação dos recursos em novos investimentos. O clima, contudo, é de desconfiança.