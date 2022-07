'Tivemos que mudar. Apoiamos os heróis nacionais', diz Gustavo Montezano, presidente do BNDES

O Pará na Bienal do Livro

A editora da Uepa leva produção científica a 26ª Bienal Internacional do Livro, que termina no dia 10 deste mês, em SP.

Vacinação obrigatória

Vacina contra tuberculose, a BCG registra baixa cobertura no Brasil. O imunizante é usado na população desde os anos 1930.

Gustavo Montezano (J. Bosco)

Gustavo Montezano (J. Bosco) Tivemos que mudar. Apoiamos os heróis nacionais.”

Disse Gustavo Montezano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao afirmar que a instituição de fomento precisou mudar as estratégias de investimento e priorizar as médias, pequenas e microempresas no enfrentamento da crise econômica provocada pelapandemia de covid-19.

PRÓ-SAÚDE

Justiça

No Mato Grosso, onde atua na gestão de estabelecimentos hospitalares como no Pará, a Organização Social Pró-Saúde foi condenada a pagar mais de R$ 7 milhões referentes a processos trabalhistas movidos por, aproximadamente, 400 ex-funcionários. A decisão judicial foi anunciada em junho. O assunto acendeu o alerta entre os sindicatos de profissionais da área da saúde no Pará, uma vez que são recorrentes as queixas e denúncias de atrasos nos pagamentos pela Organização Social. A Pró-Saúde mantém contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará para a gestão de sete grandes hospitais.

AMIGOS

Homenagem

Amigos do indigenista Bruno Pereira, que morou os últimos seis anos em Belém, realizarão nesta terça-feira, 5, um ato interreligioso para lembrar os 30 dias de sua morte. Bruno foi assassinado na região do Vale do Javari, no Amazonas. Com ele foi morto também o jornalista britânico Dom Phillips, que coletava informações e materiais para um livro que escrevia sobre as populações indígenas. A homenagem terá a presença de representantes de várias denominações religiosas: judeus, cristãos, afro-brasileiros e indígenas. O ato será a partir das 19h, na Praça do Carmo, bairro da Cidade Velha, em Belém.

UFPA

Aniversário

Os 65 anos da Universidade Federal do Pará (UFPA), comemorados no último sábado, geraram uma enxurrada de declarações de amor à instituição, uma das mais importantes da Amazônia e responsável por formar centenas de milhares de profissionais paraenses. A UFPA chega as seis décadas e meia presente em 78 municípios paraenses e com mais de 50 mil alunos. Nesta edição, confira a entrevista especial com o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho.

TAXA

Julgamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, adiou para a primeira sessão da Corte, após o recesso de julho, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) contra a cobrança por alguns Estados, entre eles o Pará, da taxa de fiscalização minerária. O julgamento começou na última quinta-feira, 30. Durante a sessão, os advogados da CNI e os procuradores-gerais dos Estados fizeram sustentações orais contra e a favor da cobrança da taxa. Na retomada do julgamento será ouvido o procurador-geral da República, Augusto Aras.

PERDAS

Além do Pará, os Estados do Amapá e de Minas Gerais podem ser fortemente impactados, caso a decisão do STF seja contrária à cobrança da taxa. Na sessão do STF, o procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer, defendeu que “os impactos provenientes da atividade mineradora vão além das questões ambientais”, o que, segundo ele, justifica a cobrança para que os Estados tenham recursos para a fiscalização da mineração. “Os Estados precisam dispor também de outros equipamentos e serviços públicos para permitir que esta atividade, que gera muito fluxo populacional, razoável fluxo econômico e, necessariamente, impactos sociais, provenha saúde, educação, transporte”. A taxa rende aos cofres paraenses cerca de R$ 500 milhões por ano.

KARNAL

Palestra

O historiador e professor Leandro Karnal é uma das atrações confirmadas do Fórum Internacional de Administração (FIA), organizado pelo Conselho Regional de Administração do Pará. Karnal faz parte do time de articulistas de O LIBERAL e seus vídeos, divulgados em redes sociais, são um sucesso. Em Belém, o professor conduzirá a palestra magna de abertura do Fórum, que será realizado entre os dias 26 e 28 de setembro, em Belém, no Hangar.

TARTARUGAS

Resgate

Registros de tartarugas marinhas fazendo a desova em praias de Salvaterra, no Marajó, estão atraindo a atenção de instituições ligadas à preservação dessa espécie ameaçada de extinção. Recentemente, moradores e banhistas registraram e postaram em redes sociais instantâneos de desova e de filhotes nascendo em áreas de intensa movimentação de pessoas, o que acaba sendo um risco considerado expressivo para os ninhos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está com a missão de fazer o controle das movimentações das tartarugas, mas vem solicitando apoio de órgãos especializados.

EM POUCAS LINHAS

►A coordenadora nacional da Cáritas Brasileira, Valquíria Lima, esteve em Belém, na semana passada, para acompanhar mais de perto o trabalho da Regional Norte 2, que reúne os Estados do Pará e Amapá.

► Além de reunir com a equipe do Regional, esteve no espaço da Cáritas Belém, onde são atendidas pessoas em situação de rua, com orientações em saúde e distribuição de comida.

► A frente parlamentar criada para defender os direitos de pessoas com transtorno do espectro autista lançou o programa “Energia Azul Itinerante”.

► A ideia é realizar, em todos os municípios do Pará, reuniões para esclarecer dúvidas sobre como ter acesso ao benefício da tarifa social que pode conceder até 65% de desconto na conta de energia elétrica.

► A frente é presidida pelo deputado estadual Miro Sanova (PDT).

► A Prefeitura de Belém confirmou que as quatro sextas-feiras de julho terão pontos facultativos.

► Com isso, ficam suspensos os expedientes em todas as repartições públicas municipais.

► A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais no atendimento à população, como os da área de saúde e de fiscalização de feiras e mercados.

► A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará estima que 90 mil pessoas deixem a capital pelo Terminal Hidroviário de Belém nas férias escolares deste mês.

► O número significa média de três mil usuários por dia. Em 2021, o terminal registrou cerca de 77 mil usuários durante as férias escolares.

► Os destinos mais procurados foram os municípios do Marajó, também previstos como os de maior demanda para este ano.

► Com o aumento dos casos de covid-19, a Prefeitura de Belém vai manter pelo resto deste mês o atendimento 24 horas para testagem para a doença em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mas apenas para pessoas com sintomas gripais.