'Temos o direito de estar à frente da CCJ', diz Caroline de Toni (PL), nova presidente da comissão

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo caiu 26,8 pontos porcentuais de dezembro para janeiro, informou o BC.

Menos crédito

As concessões de empréstimos no Brasil recuaram 11,1% no mês de janeiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Temos o direito de estar à frente da CCJ.”

Caroline de Toni (PL-SC), nova presidente da comissão. A deputada ressaltou que o PL tem a maior bancada da Casa, destacou a votação expressiva de parlamentares conservadores e afirmou estar “aberta a diálogo”.

FERROGRÃO

ATRASO



O acordo firmado entre os ministérios dos Povos Indígenas, chefiado por Sonia Guajajara, e dos Transportes, de Renan Filho (MDB), para ouvir os povos que vivem nas 16 terras indígenas potencialmente impactadas pela Ferrovia do Grão (Ferrogrão) deverá provocar novos atrasos no andamento das obras. A pasta de Sonia Guajajara declarou que o processo respeitará “as especificidades, particularidades e diversidade dos protocolos de consulta de cada povo”. “Considerando a quantidade de povos e de territórios a serem consultados, esse processo deve, sim, influenciar no andamento das obras”.



JUDICIALIZAÇÃO



Defendida pelo setor produtivo como uma obra essencial para consolidar a presença do Brasil entre as potências do mercado internacional de grãos, a via ligará Sinop, no norte do Mato Grosso, a Itaituba, no sudoeste do Pará, numa extensão de 960 quilômetros. A construção da Ferrogrão foi judicializada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2017. Sonia Guajajara é filiada ao PSOL de São Paulo. A previsão é de que o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, traga o assunto à pauta da Corte neste mês.



PRESIDENTE

FRANÇA



A visita do presidente francês Emmanuel Macron a Belém, agendada para o próximo dia 26, começa a movimentar a cidade. Na quinta-feira (7), duas ações consideradas precursoras à visita foram realizadas: reuniões programadas pela Embaixada da França no Brasil, com apoio do Consulado Honorário em Belém, com a direção de dois grandes hospitais de Belém. As visitas e reuniões foram acompanhadas pelo médico Maurício Massulo, ex-presidente da Aliança Francesa, em Belém, e pela médica Charlène Débouté, do Serviço Médico do Palais de l’Elisée, sede do governo francês.



ESTRUTURA



Eles conheceram as estruturas dos dois hospitais privados para avaliar se ambos têm os itens de segurança e equipamentos exigidos para dar os primeiros atendimentos em caso de emergência ao presidente francês.



BELÉM



A garantia de ter pelo menos dois hospitais de retaguarda a um possível socorro é uma regra do protocolo de deslocamento do chefe de Estado da França. A vinda de Emmanuel Macron a Belém é motivada pelo fato de a capital paraense ser a sede da COP 30, em 2025, quando a Conferência do Clima da ONU será realizada pela 1ª vez na Amazônia, região que tem estado na pauta das conversas entre Macron e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



RECEPÇÃO



Lula receberá Macron em Belém, junto com o governador Helder Barbalho. Depois de Belém, Macron deve ir para o Rio de Janeiro e para Brasília.



TRADE

COP



A COP de Belém, aliás, tem causado alvoroço no trade turístico paraense, que acredita ter, além do público participante esperado de mais de 70 mil pessoas, a vinda de 3 mil profissionais de organizações de comunicação de todo o mundo. Gerente da Embratur, o paraense André Dias, ex-secretário de turismo do Pará, diz que a estimativa é baseada no evento de Dubai, associada ao fator Amazônia, onde o evento ocorrerá pela primeira vez. Dias estima que grande parte das autoridades que virão para a COP deve aproveitar o chamado “day off”, dia de folga entre os debates, para fazer turismo na capital e cidades próximas, como no Marajó, que é uma referência turística dentro da Amazônia. Dias calcula, com isso, a geração de três mil empregos diretos, em funções como agentes de segurança, técnicos de alimentos e guias de turismo que dominem idiomas como o inglês, o árabe, o francês e o português – os mais falados nas duas últimas COPs.



LUTA

MARAJOARA



Com cerca de 10 mil praticantes de luta marajoara no arquipélago do Marajó, a região vai receber hoje a segunda etapa do circuito da modalidade, realizado no município de Salvaterra pela Federação de Luta Marajoara (FPLM). A entidade estima que pelo menos 30 atletas, de ambos os sexos, distribuídos em quatro categorias, participarão da disputa. As premiações são troféus, medalhas e dinheiro. A primeira etapa da programação oficial ocorreu no mês de janeiro, em Cachoeira do Arari. A luta marajoara é uma tradição regional envolvendo famílias e fazendas, e já é uma modalidade reconhecida como integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará.

Em Poucas Linhas

- O advogado Denis Farias, articulista do jornal O LIBERAL, foi nomeado membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB nacional. A posse ocorreu na quarta-feira (6), em Brasília.



- Fontes do Palácio do Planalto garantem que o esforço da prefeitura de Belém, depois que o secretário Cláudio Puty assumiu a coordenação das ações da COP 30, já vem sendo reconhecido em Brasília.



- Em recente visita à direção nacional do PT na capital federal, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi elogiado pelo esforço de cumprir as metas do cronograma de obras para o evento.



- Da parte do governo estadual os preparativos também correm “de vento em popa”. Na quinta-feira (7), durante o congresso “O Ministério Público e a COP 30: Perspectivas e desafios”, o governador Helder Barbalho destacou a importância da união de esforços institucionais em torno da agenda ambiental e nos preparativos para sediar o evento, com uma lista significativa de obras já em andamento.



- Após apresentar 10 projetos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) embarca para Nova York, integrando a comitiva do Ministério das Mulheres na reunião da Comissão sobre a Situação da Mulher, da Organização das Nações Unidas (ONU), dedicada à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres no mundo.



- Na volta ao Pará, Lívia fará uma sessão especial na Casa de Leis alusiva ao 8M.



- Neste domingo, dia 10 de março, haverá uma programação especial em homenagem às mulheres no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.



- As frequentadoras do Parque serão recebidas com canções como “Mulher”, de Erasmo Carlos, além de obras populares e clássicos de estilos variados como samba, carimbó e pop.