Monitoramento virtual

O Google terá alertas de inundações em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. A ideia é alertar ribeirinhos no País.

Carga suspeita

Fiscais da Sefa apreenderam mais de 8 mil caixas de bebida, entre cachaça e vodca, em São João do Araguaia, no Pará.

Eduardo Girão (J. Bosco)

"Temos o dever de amolá-lo sim”

EDUARDO GIRÃO, senador (Podemos-CE), após o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. O parlamentar parafraseou o magistrado que, perseguido em Nova York por um manifestante, semanas atrás, disparou: “Perdeu, mané. Não amola!”

Raio-X

Parado



Além do atraso no pagamento de médicos e pessoal de apoio, o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, em Belém, tem sofrido com o sucateamento dos equipamentos essenciais para o atendimento da unidade, que é referência em urgência e emergência na capital. Na sala de cirurgia, por exemplo, o raio-X de alta precisão está parado há mais de um ano. Sem ele, os pacientes estão sendo encaminhados para serem operados em outros hospitais. Fontes da coluna dizem que existe empresa terceirizada responsável pela manutenção da máquina. Resta saber se o serviço está suspenso por falta de pagamento ou por negligência.

IMPOSTO

APOIO



O Sindicato dos Auditores e Fiscais da Fazenda divulgou nota oficial de apoio ao projeto de lei que eleva a alíquota modal do ICMS Pará de 17% para 19%. A proposta foi aprovada em sessão da Assembleia Legislativa na manhã de ontem. Os governos estaduais têm buscado, nos últimos meses, alternativas para recompor as receitas perdidas com medidas tomadas pelo governo federal, entre elas a redução do ICMS sobre os combustíveis. “Estamos convictos de que, embora impopular, a mudança é absolutamente necessária para garantir o mínimo de capacidade financeira para fazer frente a tantas e tão prementes necessidades sob a responsabilidade do governo estadual”, diz trecho do documento divulgado pela entidade.

PREFEITO

DESACATO



O prefeito Delegado Fonseca (PRTB), de Oriximiná, foi preso na manhã de ontem na operação “Eu amo Oriximiná”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A operação não previa prisão do gestor, mas ele teria resistido à busca e apreensão de documentos e celulares em sua residência. Fonseca foi levado à delegacia do município e deve ser liberado após pagamento de fiança.

MINISTRO

MOÇÃO



O vereador Zezinho Marinho (PL) protocolou, na Câmara de Vereadores de Ananindeua, moção de protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, como tal, responsável por comandar as eleições deste ano. Marinho diz que o magistrado tem agido de maneira arbitrária e que, com a medida, quer “incentivar as outras câmaras municipais do Estado do Pará a fazerem o mesmo”. “São 25 vereadores em Ananindeua, quero ver quantos vão assinar”, afirmou.

AGRO

DEBATE



O governador Helder Barbalho participa hoje, às 17h, do 58º Encontro Ruralista da Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), em Belém. Segundo o presidente da entidade, Carlos Xavier, o chefe do Executivo deve assinar termos, convênios, parcerias e acordos junto ao setor. O segmento espera discutir o “ICMS do Bezerro”, com proposta de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de forma transitória, por um período de tempo. Entre os outros temas que serão discutidos estão a apicultura, o ProPará, iniciativa que tem o objetivo de integrar e aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento econômico pós-pandemia, e o Fundecitrus, que gera relatórios e conhecimento sobre a citricultura.

AÇAÍ

RISCOS



A Câmara de Vereadores de Belém realiza hoje, a partir das 14h, sessão especial para tratar sobre a política de regulamentação da comercialização do açaí em Belém. Há entre os consumidores e autoridades de saúde grande preocupação com os casos de doença de Chagas, possivelmente causados por problemas no manuseio do fruto. Só neste mês de novembro já foram registrados dez casos da doença, todos no bairro da Pratinha, onde a Secretaria Municipal de Saúde tem feito ações para treinar os vendedores de açaí que ainda atuavam sem autorização.

SALÁRIO

EXTRA



Passada a Black Friday, o comércio varejista espera novo pico de movimento nesta semana, com o fim do prazo para que as empresas paguem a primeira parcela do 13º salário. O salário extra, pago a quase 2 milhões de trabalhadores, deve injetar R$ 4,9 bilhões na economia paraense. Os especialistas têm recomendado que o dinheiro seja usado para pagamento de dívidas ou aplicado, mas como nos anos anteriores, muita gente acaba usando mesmo para os presentes de Natal.

EM POUCAS LINHAS

- O advogado Evandro Alencar lança, no próximo sábado, 3, às 17h, na Livraria Fox, o livro “Uma abordagem bioética sobre os direitos reprodutivos”.



- A obra é fruto de sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) e faz uma análise sobre as questões bioéticas que envolvem os direitos reprodutivos, frente aos avanços da biotecnologia, a partir de um diálogo entre bioética, medicina e direito.



- O livro questiona também o tratamento dado às pessoas com deficiência (PcD) nessa temática, e reflete sobre a conduta ética adotada nas intervenções médicas, científicas e tecnológicas relacionadas com a reprodução humana - e sua repercussão nas discussões constitucionais sobre o tema.



- Será lançado amanhã, 1º de dezembro, o edital de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2023 e 2024, do Banco da Amazônia.



- O edital estará disponível no site institucional www.bancoamazonia.com.br



- Os projetos patrocinados devem oferecer contrapartida social, como distribuir parte dos ingressos gratuitamente e realizar ações de capacitação junto às comunidades.

- Foi marcada para o próximo dia 12 de dezembro a posse da Diretoria da Festa de Nazaré que será responsável pelo Círio 2023.

- Assassinado em 2000 pelo fazendeiro José Décio Barroso Nunes, o trabalhador rural e sindicalista José Dutra Costa, o Dezinho, será homenageado hoje em sessão especial da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará.

- Dezinho será representado pela viúva Maria Joel, que continuou as atividades na área e entrou na lista dos marcados para morrer, em razão de conflitos agrários no Pará.