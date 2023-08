R 70: 'Se você está no Brasil, você não tem o direito de vir para este país'

Restituição do IR

A Receita Federal libera hoje, a partir das 10 horas, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023.

Processo seletivo

Ficam abertas até amanhã as inscrições para seleção da Polícia Civil do Pará, com vagas para nível médio e superior.

Ron Desantis (J. Bosco)

"Se você está no Brasil, você não tem o direito de vir para este país.”



Ron DeSantis, governador da Flórida. Em campanha para obter a indicação do Partido Republicano à Casa Branca, ele disparou contra o fluxo de imigrantes brasileiros nos EUA com o intuito de angariar o voto conservador de seus correligionários.

PREFEITO

AVALIAÇÃO

A gestão de Edmilson Rodrigues começa a ser alvo de críticas não apenas da oposição, mas do próprio PSOL, partido do prefeito da capital paraense. Durante plenária da legenda em São Paulo, a deputada federal Sâmia Bomfim defendeu a candidatura de Guilherme Boulos na disputa pela prefeitura da capital paulistana, mas alertou: “Não nos esqueçamos que o PSOL já administra uma prefeitura, que é a de Belém e, honestamente, quero que o Boulos faça uma prefeitura como a de Luiza Erundina (que governou a capital paulista entre 1989 e 1992), que organiza a base, e não como a do Edmilson, que é um dos prefeitos com uma das piores avaliações do País”.

DEBATE

Internamente no PSOL a avaliação é de que a gestão de Edmilson à frente da capital paraense compromete não só suas pretensões de ser reeleito no ano que vem, mas também pode acabar prejudicando a campanha de colegas de legenda como o próprio Boulos, que possivelmente disputará o cargo em São Paulo com apoio do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PLENÁRIAS

O PSOL está no período de realização de plenárias preparatórias para os congressos estadual e nacional, que serão responsáveis por definir os rumos eleitorais no ano que vem. “A péssima administração de Edmilson já é tema de debate nacional dentro do partido. Constrangedora e vergonhosa”, diz uma fonte.

ESPECIARIAS

APREENSÃO

Nos últimos dois meses, a Secretaria da Fazenda do Estado apreendeu mais de 120 toneladas de uma especiaria de grande valor no mercado internacional, o gergelim. Na terça-feira (22), durante uma operação de fiscalização em Dom Eliseu, foram apreendidos 47.480 quilos de gergelim em grãos, ao valor total de R$ 284.648,00.

CARGA

A carga, oriunda da cidade de Silvanópolis (TO) com destino a Barcarena (PA), apresentava irregularidades na nota fiscal. Antes disso, 30 toneladas já haviam sido retidas, no valor total de R$ 176.940,00, com nota fiscal irregular.

VALORES

A carga tinha como origem a cidade de Rondon do Pará e destino a cidade de Canarana, Mato Grosso. Também foram apreendidas 30 toneladas de gergelim no município de São João do Araguaia, avaliadas em R$ 180.240,00. A mesma quantidade foi flagrada em carregamento irregular em Conceição do Araguaia. A mercadoria foi avaliada em R$ 187.544,00.

LIXO

REUNIÃO

Na última segunda-feira o prefeito Edmilson Rodrigues e a titular da Sesan, Ivanise Gasparim, se reuniram com o conselheiro César Colares, do TCM, que cuida dos assuntos do saneamento no tribunal, por causa do parecer que o TCM dará sobre a situação da licitação do lixo suspensa pela Justiça. César Colares é o relator que vai apreciar o pedido de informações da desembargadora Rosileide Cunha.

PRESSA

De acordo com o regimento do órgão, após envio do parecer do setor técnico, o relator tem prazo de até 15 dias para submetê-lo ao pleno da Corte de Contas. Para interlocutores próximos, Colares tem dito que a “pressa não combina com a responsabilidade de chancelar um assunto que deverá repercutir na vida dos belenenses pelos próximos 30 anos”.

INCÊNDIO

PREOCUPAÇÃO

O incêndio que destruiu oito lojas em uma galeria no centro comercial de Belém acendeu uma rede de boatos sobre a possível guerra de milícias que disputam espaço para a venda de produtos falsificados e contrabando na área que já foi o ponto alto do comércio de rua da capital. Muitos pequenos comerciantes dizem temer que novos incêndios, segundo eles, criminosos, afetem a área. Eles pedem apuração rigorosa dos casos e intervenção urgente do poder público para revitalizar o chamado Belo Centro.

EM POUCAS LINHAS

- O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pará aprovou a realização de uma inédita especialização em Jornalismo de Dados, Inteligência Artificial e Pesquisa Netnográfica.

- Com enfoque na Amazônia, a iniciativa é da professora doutora Kalynka Cruz, especialista em cibercultura e diretora da Faculdade de Comunicação da UFPA.

- Voltada para profissionais de Jornalismo e outras áreas, a pós-graduação preparará os inscritos para atuar na confluência entre tecnologia e informação, considerando as peculiaridades da região.

- A Fundação Hemopa ganhará, amanhã, uma unidade de coleta de sangue no município de Ananindeua. O novo espaço ficará em um shopping na BR-316. Com mais esse ponto de atendimento ao público, a previsão é aumentar, inicialmente, em 25% o número de doações de sangue.

- Quarenta e sete famílias da Associação Remanescente de Quilombos da Comunidade São Tomé do Taussu, no município de Portel, receberão hoje o Cadastro Ambiental Rural (CAR) coletivo.

- O benefício será entregue pela Emater e faz parte do projeto de fortalecimento da agricultura familiar voltada ao extrativismo do açaí, à mandiocultura, fruticultura e criação de suínos e aves. O Quilombo São Tomé do Taussu fica às margens do rio Acuti-Pereira, em uma área de 2.568 hectares.

- A coleta de dados realizada pela Emater em Portel levou quase cinco anos para ser finalizada. O cadastro permite acessar as políticas públicas, principalmente crédito rural, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

- O advogado Lucas Sá estará amanhã, em Castanhal, na faculdade Estácio, com uma palestra sobre advocacia criminal e o direito de defesa.

- Morreu ontem, vítima de infarto, o marqueteiro Edson Campos, um dos auxiliares mais próximos do governador Helder Barbalho. Campos, que tinha 59 anos, foi o estrategista responsável pelas duas campanhas de Helder ao governo.