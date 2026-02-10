'Se o Trump conhecesse a sanguinidade de Lampião não ficaria provocando', afirma Lula

Piloto

Caixa e MDS lançam microcrédito para integrantes do CadÚnico. Programa funcionará de forma experimental por 90 dias.

Sem expediente

Bancos fecham na segunda e terça-feira de Carnaval, diz Febraban. Agências reabrem quarta-feira (18), às 12h.

“Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião de um presidente, ele não ficaria provocando a gente”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, brincando sobre suposto “parentesco com Lampião” durante cerimônia no Instituto Butantan, em São Paulo. Em seguida, Lula afirmou não querer briga com o norte-americano, já que haveria o risco de o Brasil ganhar.

FRENTE

O PARÁ É DE TODOS

É grande a possibilidade de se formar a frente “O Pará é de Todos” contra o atual governo do estado, seu governador e sua candidata, com Dr. Daniel (PSB) candidato ao governo, deputado federal Éder Mauro (PL) ao Senado, na outra vaga o ex-deputado Jordy (Cidadania), além de um jornalista conhecido compondo a chapa e o apoio do ex-governador Simão Jatene (PSDB). É uma frente forte, pela qual o governo não esperava nunca. É um grito que demonstra que a população não aguenta mais.

Programa

Um programa de governo está sendo estudado para retirar “o Pará que anda para trás”. Um crescimento de 0,6% é uma prova irrefutável de incompetência. A proposta visa combater a corrupção e construir um Pará honesto; atacar a violência e garantir saneamento; e assegurar que educação e saúde serão sempre prioridade. Para isso, uma matriz econômica é fundamental. Belém, em 1900, era a quarta capital mais rica do País.

DONOS

O sonho deles é ter a posse e a propriedade do estado do Pará. Ou seja ser dono do Pará.

DEFESO

AUDIÊNCIA

Será realizada hoje na Câmara reunião para avaliar o plano de trabalho apresentado pelo senador Beto Faro (PT), relator da medida provisória que retirou do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e transferiu para o Ministério do Trabalho (MT) a responsabilidade pelo processamento dos pedidos do Seguro Defeso. A mudança veio acompanhada de exigências como inscrição no CadÚnico, coleta de dados biométricos e novos critérios de concessão e manutenção do benefício. No Pará existem mais de 200 mil pescadores registrados. Até agora 43 emendas foram feitas ao texto da MP. O plano prevê a realização de uma audiência pública entre setor pesqueiro e governo para avaliar as mudanças.

DESAFIO

Para Beto Faro, o desafio é equilibrar fiscalização e proteção social. Endurecer regras para atender à demanda por eficiência, mas sem empurrar para fora do sistema justamente quem mais depende dele. O senador lembra que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado de que restrições fiscais não podem suprimir os direitos sociais. “O benefício que estamos tratando na proposta não pode ser visto como rombo fiscal. Renúncias bilionárias, subsídios setoriais não recebem o mesmo tratamento”.

REGISTRO

MUTIRÃO

O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar de 13 a 17 de abril a 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se. A ação terá como público-alvo a população indígena, pessoas em situação de rua e a população carcerária. Entre os serviços ofertados estão registro civil, RG, regularização do CPF, serviços eleitorais e assistência jurídica. A ação contará com apoio de instituições como Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, Polícia Civil, Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e Ministério Público.

CIDADANIA

Instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça, a Semana Nacional do Registro Civil do Poder Judiciário - Registre-se! foi criada em 2023 para promover ações voltadas à promoção de direitos e garantias fundamentais e ao pleno exercício da cidadania para as populações socialmente vulneráveis.

EDUCAÇÃO

DEBATE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) vai realizar audiência extrajudicial para debater a mudança de matriz curricular proposta pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) para as escolas públicas da capital. Professores e pais de alunos afirmam que a alteração levou à redução da jornada de escolas em tempo integral e da carga horária de disciplinas como História e Geografia, “além de excluir componentes como Artes e Educação Física, que foram agrupados na área denominada ‘Arte, Movimento e Leitura’”.

PARTICIPANTES

A audiência, com data ainda a ser divulgada, deve reunir representantes do Conselho Municipal de Ensino e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp).

Em Poucas Linhas

- Tem uma secretária que não entende nada de publicidade, ofende quem não pode se defender e não sabe que não se pode tratar desiguais como iguais. Ela quer tirar o dinheiro dos veículos de imprensa - óbvio, menos o do próprio governador. E esta secretária ganha muito mandando esta verba para as redes sociais, com a própria levando de 35% a 50%. O povo não perdoa e a apelidou de “a rainha propina”. Resumindo: está tudo errado.

- O governador que falar em democracia, porém não parece entender bem dela, quer calar todo veículo que toque no banco Master. É um governador que não respeita a democracia e utiliza o estado para perseguir seus opositores. Isto é um absurdo.

- É obrigação do Banpará esclarecer os R$ 90 milhões que investiu no Banco Master. Existem fotos comprometedoras.

- A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), renovaram a cooperação técnica para atuar em conjunto na expansão da infraestrutura aeroportuária e preservação ambiental na região.

- A cooperação inclui a implantação de um viveiro de mudas para a produção de espécies destinadas à recuperação de áreas impactadas pela abertura de pistas de pouso.

- A Justiça Federal vai realizar itinerância no Arquipélago do Marajó, levando serviços judiciais. As ações serão realizadas em seis municípios, de 22 de fevereiro a 10 de março, em duas frentes simultâneas.

- A primeira, por terra, em parceria com o TRT8 e outros órgãos, como a Defensoria Pública do Estado (DPE). A segunda, por via fluvial, em cooperação com a Marinha e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

- Mais de 120 famílias de Limoeiro do Ajuru, no nordeste paraense, foram beneficiadas com a emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) pela Emater entre novembro e dezembro de 2025.